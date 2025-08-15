Второе дополнение к Kingdom Come: Deliverance 2 "очень, очень, очень близко к выходу"

На следующей неделе стартует gamescom 2025, и среди многочисленных команд, направляющихся в Кёльн, будет чешская студия Warhorse. Как сообщил в своем недавнем посте PR-менеджер команды, разработчик привезет на выставку "новые материалы о Kingdom Come 2".
В том же посте он упомянул, что следующее DLC к игре "ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ близко к выходу".
Однако, учитывая опубликованную несколько месяцев назад "дорожную карту" Kingdom Come: Deliverance 2, второе дополнение под названием Legacy of the Forge должно дебютировать осенью этого года. Так что "очень близкий" срок может указывать на сентябрь.
жаль игра вышла,лучше бы не выходила
Да что там говорить, ты глянь на постер - даже главному герою стыдно
Очень, очень похеру, прошел уже и ради дополнения опять ставить эту шляпу не буду как и многие кто тоже прошел.
ужас а не игра
Надеюсь в новом длс будут задействованы персонажи из основного сюжета (Птачек, Богута, Стая, Катерина и др.) сюжетные персонажи (если оно будет начинаться после окончания основного сюжета или хотя бы во втором регионе - так вообще отлично). Может устроят какую-нибудь пирушку после восстановления кузницы.