Второе дополнение к Kingdom Come: Deliverance 2 "очень, очень, очень близко к выходу"

На следующей неделе стартует gamescom 2025, и среди многочисленных команд, направляющихся в Кёльн, будет чешская студия Warhorse. Как сообщил в своем недавнем посте PR-менеджер команды, разработчик привезет на выставку "новые материалы о Kingdom Come 2".

В том же посте он упомянул, что следующее DLC к игре "ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ близко к выходу".

Однако, учитывая опубликованную несколько месяцев назад "дорожную карту" Kingdom Come: Deliverance 2, второе дополнение под названием Legacy of the Forge должно дебютировать осенью этого года. Так что "очень близкий" срок может указывать на сентябрь.