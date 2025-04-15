"Вы бы похитили Дракулу": продюсер Deliverance 2 рассказал об обширном списке вырезанного контента игры

Несмотря на масштабность Kingdom Come: Deliverance 2, игра могла быть ещё больше. На панели Prague Comic-Con исполнительный продюсер Мартин Клима раскрыл, что из проекта вырезали внушительный объём контента — около 35 заданий, 15% карты Кутна-Горы и целую систему кармы.

Одним из самых интригующих вырезанных квестов было похищение… Влада Дракулы — или, точнее, одного из его родственников. По сюжету игрок должен был проникнуть в лагерь Сигизмунда и захватить важного пленника, чтобы шантажировать короля. Однако план срывался из-за предательства, что в итоге перерастало в отравление колодца и засаду. От этой сюжетной арки осталась лишь последняя сцена.

Также были планы ввести механику снов, зависящих от кармы. Генри, в зависимости от своих поступков, должен был видеть ночные кошмары с демонами и духами убитых, или получать благословляющие видения. Победа в снах приносила опыт, а поражение — утомление.

По словам Климы, часть заданий ещё может вернуться в формате DLC, но для основного релиза от них пришлось отказаться, чтобы успеть выпустить игру на полгода раньше. Таким образом, сокращения хоть и болезненные, но сыграли в пользу игроков и разработчиков.