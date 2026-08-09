Вышел кооперативный мод для Kingdom Come: Deliverance 2. Он включает в себя множество функций, таких как совместное управление агрессией, бои, пользовательскую мини-игру с кубиками, пользовательские лица и многое другое.
Важно знать, что он не предлагает общий открытый мир. Каждый игрок сохраняет своё собственное полное сохранение и свою собственную историю, как в MMO. Каждый играет в свою собственную одиночную игру, но вы можете видеть друг друга, сражаться вместе и подшучивать друг над другом во время игры. Задания, выборы и прогресс других игроков не затрагиваются в их сессиях, но вы также можете выполнять их вместе, при условии, что все игроки примут их одновременно.
Враги будут оказывать реальное сопротивление, если вы или ваш друг вступите в бой. Здоровье других игроков отображается на их именных карточках, так что вы действительно можете понять, если кто-то в беде. Более того, урон от NPC теперь действительно передаётся между компьютерами игроков, а не просто применяется локально для видимости. Что касается смерти, она работает как в одиночной игре: игрок, который умирает, загружает своё последнее сохранение.
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Плакать хочется. PS5 версия игры. Все же когда нибудь руки дойдут до покупки в стиме. Конечно если полировать будет имба. Хотя по этому тексту говорят что уже хорошо. Либо разраб мода долго работал что выпустил сразу лучшую версию, либо она недоработанная. Хотя давно мечтал об этом