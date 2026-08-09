Вышел кооперативный мод для Kingdom Come: Deliverance 2. Он включает в себя множество функций, таких как совместное управление агрессией, бои, пользовательскую мини-игру с кубиками, пользовательские лица и многое другое.

Важно знать, что он не предлагает общий открытый мир. Каждый игрок сохраняет своё собственное полное сохранение и свою собственную историю, как в MMO. Каждый играет в свою собственную одиночную игру, но вы можете видеть друг друга, сражаться вместе и подшучивать друг над другом во время игры. Задания, выборы и прогресс других игроков не затрагиваются в их сессиях, но вы также можете выполнять их вместе, при условии, что все игроки примут их одновременно.

Враги будут оказывать реальное сопротивление, если вы или ваш друг вступите в бой. Здоровье других игроков отображается на их именных карточках, так что вы действительно можете понять, если кто-то в беде. Более того, урон от NPC теперь действительно передаётся между компьютерами игроков, а не просто применяется локально для видимости. Что касается смерти, она работает как в одиночной игре: игрок, который умирает, загружает своё последнее сохранение.

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