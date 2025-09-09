ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 969 оценок

Warhorse исправила множество багов - Индро больше не нужно вламываться в свою комнату, и теперь он может готовить яйца

monk70 monk70

Сегодня дебютировало второе дополнение — Legacy of the Forge для Kingdom Come: Deliverance 2, а также обновление 1.4. В свежем патче был внесён ряд исправлений и несколько новых функций, включая ещё одну точку быстрого перемещения на карте и улучшенный фоторежим.

Kingdom Come: Deliverance 2 получила сюжетное дополнение Legacy of the Forge и обновление 1.4

В баланс игры было внесено значительное количество изменений. Разработчики решили почти вдвое увеличить прочность алебард, увеличить время порчи алкоголя, расширить выбор латных перчаток в магазинах Куттенберга и немного снизить характеристики комплекта «Брансуик» и другой экипировки, доступной через Twitch и Pros. Другие важные улучшения, представленные в обновлении 1.4:

  • Все комбинации атак алебардой теперь требуют всего три хода.
  • Теперь игроки могут нормально открыть дверь арендованной комнаты в таверне императора Карла в Куттенберге (ранее, из-за ошибки игры, комнату приходилось взламывать, даже если она была оплачена).
  • Индржих снова научился готовить яйца (из-за ошибки это было невозможно).
  • Добавлена ​​точка быстрого перемещения в лагерь Сигизмунда.
  • В фоторежиме появилось меню с расширенными настройками.
  • Внесены исправления в ряд заданий.

Напоминаем, что Kingdom Come: Deliverance 2 также получит третье дополнение, Mysteria Ecclesiae, которое, вероятно, выйдет в начале 2026 года.

Комментарии: 2
Neko-Aheron
Индро больше не нужно вламываться в свою комнату, и теперь он может готовить яйца

Почему я тут увидел забавную связь ))

gliga142

Пока Индро подготавливает свои яйца к нему никто не должен вламываться ))

