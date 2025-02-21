Warhorse начнёт тестирование хардкорного режима в Kingdom Come: Deliverance 2 на следующей неделе

Kingdom Come: Deliverance 2 оказалась настоящим хитом, разошедшимся тиражом более 2 миллионов копий в течение двух недель после выхода. Разработчики из Warhorse объявили, что на следующей неделе начнутся тесты хардкорного режима.

Создатели искали всего сотню добровольцев и нашли всех, и в настоящее время присоединиться к тестам невозможно. Важно то, что режим уже в основном готов и его тестирование продлится до конца марта. Поэтому следует ожидать обновления в апреле.

Тестеры не смогут делиться видеоматериалами или скриншотами. Однако подобные ограничения не распространяются на информацию об этом варианте игры, поэтому на следующей неделе мы, вероятно, получим больше подробностей.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК и консолях Xbox Series, Xbox Series X и PlayStation 5.