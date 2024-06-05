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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 195 оценок

Warhorse напомнила, что новый трейлер Kingdom Come 2 появится в пятницу на Summer Game Fest

monk70
Новости

Хотя Джефф Кили попытался умерить ожидания от предстоящей презентации Summer Game Fest в последние дни, фанатам, жаждущим еще одной демонстрации Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской Warhorse, есть чего ждать. В свой трейлер Кили также включил кадры из первого трейлера, с помощью которого студия Warhorse представила сиквел миру в апреле, поэтому можно было ожидать, что мы увидим Kingdom Come на мероприятии. Теперь мы знаем наверняка, так как сами Warhorse объявили о показе нового трейлера.

Презентация Summer Game Fest состоится в ночь с пятницы на субботу, 8 июня 2024 года, и начнется в 00:00 по московскому времени.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
HellowRainbow

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