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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 591 оценка

Warhorse не предоставила KCD 2 для раннего обзора изданию Polygon - оно часто критикует за малый рейтинг DEI в играх

AceTheKing
Новости

Как стало известно, студия Warhorse отказалась предоставлять копию игры Kingdom Come: Deliverance 2 изданию Polygon.

Polygon опубликовали статью, в которой жалуются своим читателям и недоумевает на тему того, почему издательство Plaion и студия Warhorse обделили их и несколько раз отказали в предоставлении копии для раннего обзора.

В свою очередь пользователи считают, что причина банальна: редакторы Polygon известны тем, что очень любят писать разгромные рецензии на игру за отсутствие должной DEI репрезентации в ней. Таким образом издатель и разработчик, зная, что в Kingdom Come: Deliverance 2 журналисты из Polygon не найдут того, что они обычно ищут в играх (очередную Dragon Age: The Veilguard от которой они были в восторге) - предпочли просто не давать изданию копию для обзора.

57
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Лидер 666 Racist

Надо было дать им ограниченную версию где сразу глиненной замес начинается, и потом ещё и ещё, я думаю поставили бы сразу 10 и игру бы скупили все полулюди.

16
Nodas

а в релизной версии это вырезать )))

15
CraftyNaxar Nodas

Коварный план))

5
simiola

за щеку им надо дать и все

0
Medu3a simiola

в это время Polygon: "за щеку надо взять и все"

0
BewitchingBaron
Warhorse отказалась предоставлять копию игры Kingdom Come: Deliverance 2 изданию Polygon.

петушиный барак остался без подгона :)))

16
Чебурешник

Наказали петушар

4
yoos

ну и зря, для меня низкие оценки от петухов это признак качества

2
Tommy.

но у Вавры мужики скрещивают мечи, или это другое?

1
Аристов--Черный

Дерьма пакет надо таким журналюгам присылать. Пусть в нём свой DEI ищут:)

1
alexmegaking

Правильно, пусть в woke играют)

1
211186

И правильно сделали , что не дали уепкам

0
ilya6969

боже храни торрент

0
My life is a game

а что случилось?его никогда не заблокируют
или ты тип благодарен разрабам что денуво сняли?

-2
ilya6969 My life is a game

благодарю стечение обстоятельств которое дает мне играть халявно

-2
QuadrupedalDon ilya6969

деньги начни зарабатывать, пиратик, и не придется звезды благодарить.

0
simiola ilya6969

тогда уж издателя благодари, что не стали ставить денуво и позволили нищебродам играть бесплатно

0
Just-a-your-King

Приятно видеть работу базированных людей, что понимают в какое направление надо идти до конца.

0
вупсич пупсич

Dei же там есть.

Те, кто меня минусовали за канон птачек и индро, остались в дураках.

Это реально ввели во 2 часть, не обязательно. Но постельную сцену получить можно.

-1
Лидер 666 Racist

Надо будет играть внимательнее, а то случайно да нажмёшь, и все конец. Сразу в низшую касту опустишься.

7
Glodus Muspell

В бг3 тоже есть тогда. Есть разница между пропагандой и когда просто есть

13
Stalker608

Пока кажется, что это спрятали как прикол. Пока показывают только романы с деревенскими девчушками

2
вупсич пупсич Лидер 666 Racist

Да не, там оч сложно выйти на секс даже с девушками. Нарандомить случайно не получится.

Так что гетеросексуальность будет цела к концу прохождения.

1
Лидер 666 Racist вупсич пупсич

Фух, тогда тем более нет никаких проблем, играем и наслаждаемся. Осталось 49 мин

1
сКард

из статьи Polygon: "Мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам больше об этой игре в ближайшие недели."
Обязательно почитаю их обзор, уверен это будет весело.

-1
Skessa

Ну, так им и надо. Не всё же только блогеров, критикующих игры за DEI, обделять копиями - пора и другой стороне побыть обделенной. Хотя в игре же есть DEI. Точнее, геи. Polygon этого мало? Или студия Warhorse наоборот побоялась того, что журналисты Polygon слишком громко расхвалят этот аспект? )

-1
QuadrupedalDon

там есть 1 гей, именнь столько же было в ведьмаке 3. И игрой это порицалось. Если тут тоже есть элемент порицания, то это отрицательный DEI, что только хорошо.

0
shurasick876

Странно, учитывая, что у Вавры есть непропускаемые гей-сцены, куколд на Генри, а также межрасовый гэнг-бэнг.

-4
QuadrupedalDon

сыграть успел, двортерьер, или просто очередной гав (насчет их непропускаемости). Непропускаемость предполагает а) что ты не можешь ее скипнуть и б) у тебя нет другого выбора, кроме как не подставить свою трубу. Мы оба знаем, что даже 1 вариант маловероятен, поэтому иди набрасывай в другом месте, клоуну.

1
shurasick876 QuadrupedalDon
0