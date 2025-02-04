Warhorse не предоставила KCD 2 для раннего обзора изданию Polygon - оно часто критикует за малый рейтинг DEI в играх

Как стало известно, студия Warhorse отказалась предоставлять копию игры Kingdom Come: Deliverance 2 изданию Polygon.
Polygon опубликовали статью, в которой жалуются своим читателям и недоумевает на тему того, почему издательство Plaion и студия Warhorse обделили их и несколько раз отказали в предоставлении копии для раннего обзора.
В свою очередь пользователи считают, что причина банальна: редакторы Polygon известны тем, что очень любят писать разгромные рецензии на игру за отсутствие должной DEI репрезентации в ней. Таким образом издатель и разработчик, зная, что в Kingdom Come: Deliverance 2 журналисты из Polygon не найдут того, что они обычно ищут в играх (очередную Dragon Age: The Veilguard от которой они были в восторге) - предпочли просто не давать изданию копию для обзора.
Надо было дать им ограниченную версию где сразу глиненной замес начинается, и потом ещё и ещё, я думаю поставили бы сразу 10 и игру бы скупили все полулюди.
а в релизной версии это вырезать )))
Коварный план))
за щеку им надо дать и все
в это время Polygon: "за щеку надо взять и все"
петушиный барак остался без подгона :)))
Наказали петушар
ну и зря, для меня низкие оценки от петухов это признак качества
но у Вавры мужики скрещивают мечи, или это другое?
Дерьма пакет надо таким журналюгам присылать. Пусть в нём свой DEI ищут:)
Правильно, пусть в woke играют)
И правильно сделали , что не дали уепкам
боже храни торрент
а что случилось?его никогда не заблокируют
или ты тип благодарен разрабам что денуво сняли?
благодарю стечение обстоятельств которое дает мне играть халявно
деньги начни зарабатывать, пиратик, и не придется звезды благодарить.
тогда уж издателя благодари, что не стали ставить денуво и позволили нищебродам играть бесплатно
Приятно видеть работу базированных людей, что понимают в какое направление надо идти до конца.
Dei же там есть.
Те, кто меня минусовали за канон птачек и индро, остались в дураках.
Это реально ввели во 2 часть, не обязательно. Но постельную сцену получить можно.
Надо будет играть внимательнее, а то случайно да нажмёшь, и все конец. Сразу в низшую касту опустишься.
В бг3 тоже есть тогда. Есть разница между пропагандой и когда просто есть
Пока кажется, что это спрятали как прикол. Пока показывают только романы с деревенскими девчушками
Да не, там оч сложно выйти на секс даже с девушками. Нарандомить случайно не получится.
Так что гетеросексуальность будет цела к концу прохождения.
Фух, тогда тем более нет никаких проблем, играем и наслаждаемся. Осталось 49 мин
из статьи Polygon: "Мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам больше об этой игре в ближайшие недели."
Обязательно почитаю их обзор, уверен это будет весело.
Ну, так им и надо. Не всё же только блогеров, критикующих игры за DEI, обделять копиями - пора и другой стороне побыть обделенной. Хотя в игре же есть DEI. Точнее, геи. Polygon этого мало? Или студия Warhorse наоборот побоялась того, что журналисты Polygon слишком громко расхвалят этот аспект? )
там есть 1 гей, именнь столько же было в ведьмаке 3. И игрой это порицалось. Если тут тоже есть элемент порицания, то это отрицательный DEI, что только хорошо.
Странно, учитывая, что у Вавры есть непропускаемые гей-сцены, куколд на Генри, а также межрасовый гэнг-бэнг.
сыграть успел, двортерьер, или просто очередной гав (насчет их непропускаемости). Непропускаемость предполагает а) что ты не можешь ее скипнуть и б) у тебя нет другого выбора, кроме как не подставить свою трубу. Мы оба знаем, что даже 1 вариант маловероятен, поэтому иди набрасывай в другом месте, клоуну.