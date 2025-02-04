Warhorse не предоставила KCD 2 для раннего обзора изданию Polygon - оно часто критикует за малый рейтинг DEI в играх

Как стало известно, студия Warhorse отказалась предоставлять копию игры Kingdom Come: Deliverance 2 изданию Polygon.

Polygon опубликовали статью, в которой жалуются своим читателям и недоумевает на тему того, почему издательство Plaion и студия Warhorse обделили их и несколько раз отказали в предоставлении копии для раннего обзора.

В свою очередь пользователи считают, что причина банальна: редакторы Polygon известны тем, что очень любят писать разгромные рецензии на игру за отсутствие должной DEI репрезентации в ней. Таким образом издатель и разработчик, зная, что в Kingdom Come: Deliverance 2 журналисты из Polygon не найдут того, что они обычно ищут в играх (очередную Dragon Age: The Veilguard от которой они были в восторге) - предпочли просто не давать изданию копию для обзора.