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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 451 оценка

Warhorse о наличии повестки и гей-сценах в Kingdom Come Deliverance 2: "Не верьте всему, что читаете в Интернете"

2BLaraSex
Новости

Пиар-менеджер студии Warhorse, Тобиас Штольц-Цвиллинг, прокомментировал набирающие оборот слухи о наличии большого количества повестки в Kingdom Come: Deliverance 2 на сегодняшней трансляции на Twitch, заявив: «Доверьтесь нам и не верьте всему, что читаете в Интернете».

Слухи появились после того, как в интернет якобы утекли скриншоты из игры с чернокожим мужчиной, который рассказывает о том, как в его стране уважают женщин. Ситуацию усугубило и то, что игру запретили в Саудовской Аравии из-за наличия аморальных сцен. Позже бывший разработчик World of Warcraft Марк Керн заявил, что согласно игровому новостному изданию TrueGaming, это была непропускаемая гoмосексуальная сцена.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Аристов--Черный
«Доверьтесь нам и не верьте всему, что читаете в Интернете»

Молвил голос с интернет-трансляции... Не надо доверять, надо проверять. Выйдет игра - проверим. До тех пор, вопли двух тупорылых сторон вокруг "повестки" могут послужить бесплатным цирком и развлечь тех, кто ещё не променял рассудительность на убеждённость:)

2
Константин335

Вот именно. Я всегда сам играю и решаю для себя нравится мне игра или нет. А не верю всему что пишут

1
Lvinomord

Виталик с IXBT решил присоединиться к Вавре и его студии?) Надо же...чего только не бывает...;)

0
Константин335

Ну вот, а некоторые тут уже начали отменять предзаказы. Надеюсь успели отменить, не будут больше верить всему что пишут после такого

0
Илья_Казаков_93

Как будто бы в средневековье не было однополой любви 🤭

0
pyw

А что за скрины с темнокожим?

0
My life is a game

сделал предзаказ, там же 14 дней дается, с момента релиза, подожду и через неделю скачаю, как раз все оценки все обзоры появятся

вроде норм план, как думаете?

-8
MаnGo

молодец

-2
Илья_Казаков_93
0
вупсич пупсич

Я сделал предзаказ золотого издания все обязаны его взять. Это лучшая игра года 2025

-8
My life is a game

ну что то ты толсто тролишь)никто же не обязан)

1
вупсич пупсич My life is a game

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0