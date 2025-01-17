Warhorse о наличии повестки и гей-сценах в Kingdom Come Deliverance 2: "Не верьте всему, что читаете в Интернете"

Пиар-менеджер студии Warhorse, Тобиас Штольц-Цвиллинг, прокомментировал набирающие оборот слухи о наличии большого количества повестки в Kingdom Come: Deliverance 2 на сегодняшней трансляции на Twitch, заявив: «Доверьтесь нам и не верьте всему, что читаете в Интернете».

Слухи появились после того, как в интернет якобы утекли скриншоты из игры с чернокожим мужчиной, который рассказывает о том, как в его стране уважают женщин. Ситуацию усугубило и то, что игру запретили в Саудовской Аравии из-за наличия аморальных сцен. Позже бывший разработчик World of Warcraft Марк Керн заявил, что согласно игровому новостному изданию TrueGaming, это была непропускаемая гoмосексуальная сцена.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X.