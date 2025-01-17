Warhorse о наличии повестки и гей-сценах в Kingdom Come Deliverance 2: "Не верьте всему, что читаете в Интернете"

Пиар-менеджер студии Warhorse, Тобиас Штольц-Цвиллинг, прокомментировал набирающие оборот слухи о наличии большого количества повестки в Kingdom Come: Deliverance 2 на сегодняшней трансляции на Twitch, заявив: «Доверьтесь нам и не верьте всему, что читаете в Интернете».
Слухи появились после того, как в интернет якобы утекли скриншоты из игры с чернокожим мужчиной, который рассказывает о том, как в его стране уважают женщин. Ситуацию усугубило и то, что игру запретили в Саудовской Аравии из-за наличия аморальных сцен. Позже бывший разработчик World of Warcraft Марк Керн заявил, что согласно игровому новостному изданию TrueGaming, это была непропускаемая гoмосексуальная сцена.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X.
Молвил голос с интернет-трансляции... Не надо доверять, надо проверять. Выйдет игра - проверим. До тех пор, вопли двух тупорылых сторон вокруг "повестки" могут послужить бесплатным цирком и развлечь тех, кто ещё не променял рассудительность на убеждённость:)
Вот именно. Я всегда сам играю и решаю для себя нравится мне игра или нет. А не верю всему что пишут
Виталик с IXBT решил присоединиться к Вавре и его студии?) Надо же...чего только не бывает...;)
Ну вот, а некоторые тут уже начали отменять предзаказы. Надеюсь успели отменить, не будут больше верить всему что пишут после такого
Как будто бы в средневековье не было однополой любви 🤭
А что за скрины с темнокожим?
сделал предзаказ, там же 14 дней дается, с момента релиза, подожду и через неделю скачаю, как раз все оценки все обзоры появятся
вроде норм план, как думаете?
молодец
Я сделал предзаказ золотого издания все обязаны его взять. Это лучшая игра года 2025
ну что то ты толсто тролишь)никто же не обязан)
Косплей на фанатов вархамера