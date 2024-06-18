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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 207 оценок

Warhorse обещает порадовать игроков Kingdom Come: Deliverance 2 большим количеством пасхалок и отсылок

Gutsz
Новости

Чешская студия Warhorse пока не спешит раскрывать дату релиза ожидаемого продолжения Kingdom Come: Deliverance 2. Весьма вероятно, что разработчики объявят дату выхода уже на Gamescom 2024, который пройдет в конце августа этого года. До тех пор фанатам придется довольствоваться новым интервью с менеджером по связям с общественностью Тоби из Warhorse, который рассказал о наличии пасхалок в новой части RPG.

Как отмечает разработчик, в Kingdom Come: Deliverance 2 спрятано огромное количество различных отсылок на события из современности. Также в игре есть множество забавных пасхалок, которые радовали игроков ещё в первой игре. Сиквел обещает сохранить стиль использования отсылок — они будут хорошо спрятаны внутри самой игры, чтобы не вредить общей атмосфере средневековья.

По словам менеджера Warhorse, у команды разработчиков была полная творческая свобода в реализации собственных идей в игре. Во многом Kingdom Come: Deliverance 2 стала больше первой части только потому, что многие из задумок команды удалось воплотить в мире игры. Некоторые из них касались забавных ситуаций, другие — пасхалок, а третьи помогали в исторической достоверности.

Напомним, что в рамках Summer Game Fest 2024 был показан эффектный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2. Ролевая игра запланирована к выходу в этом году для ПК и консолей.

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Комментарии: 2
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Пользователь ВКонтакте

скорей бы вышла // Игорь Байкалов

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-zotik-

Вчера платину взял у первой, теперь жду 2ю, надеюсь будет не хуже

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