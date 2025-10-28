Warhorse поделилась новыми скриншотами и подробностями дополнения Mysteria Ecclesiae для Kingdom Come: Deliverance 2

Студия Warhorse раскрыла немного новых подробностей дополнения Mysteria Ecclesiae для Kingdom Come: Deliverance 2.

В дополнении Генри отправится в монастырь Седлец, где вспыхнула загадочная болезнь. Ему предстоит провести расследование и выяснить, что скрывается за этой эпидемией. По словам разработчиков, в стенах монастыря "всё не то, чем кажется", а каждое решение будет иметь последствия.

Игроков ждут встречи с таинственными обитателями монастыря, множество вариантов прохождения, новые задания и уникальная экипировка. В Mysteria Ecclesiae появятся новое оружие, зелья, книги и другие предметы - полный список студия обещает представить позже.

Выход дополнения Mysteria Ecclesiae для Kingdom Come Deliverance 2 состоится 11 ноября. После этого Warhorse намерена поделиться планами по дальнейшей поддержке игры.