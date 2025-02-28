Warhorse подробнее рассказала о хардокрном режиме, который появится в Kingdom Come: Deliverance 2

Разработчики Warhorse Studios продемонстрировали ранее анонсированный хардкорный режим для Kingdom Come: Deliverance 2 в новой прямой трансляции, раскрыв все отрицательные перки и изменения игрового процесса. Warhorse Studios уже ранее подтвердили, что Kingdom Come: Deliverance 2 получит множество новых обновлений контента и расширений DLC в будущем, но теперь у фанатов есть еще больше подробностей о контенте игры после запуска.

Ключевое различие между стандартным и хардкорным режимами игры заключается в том, что пользовательский интерфейс будет минимальным, без маркера игрока на карте и основных направлений на компасе. Чтобы еще больше повысить сложность, у игроков не будет возможности быстрого перемещения, что означает, что перемещение по карте будет зависеть от индивидуального чувства направления. Но это еще не все, поскольку игрокам также придется выбрать три отрицательных перка, которые радикально изменят общий игровой процесс. Всего игрокам доступно десять перков на выбор, что на один больше, чем в хардкорном режиме для Kingdom Come: Deliverance.

Невезение – Обычно вы можете нести меньше, и всякий раз, когда вы наклоняетесь, чтобы поднять траву или гриб, есть небольшая вероятность, что вы потянете спину и будете хромать некоторое время.

– Обычно вы можете нести меньше, и всякий раз, когда вы наклоняетесь, чтобы поднять траву или гриб, есть небольшая вероятность, что вы потянете спину и будете хромать некоторое время. Тяжёлая поступь – Ваша обувь изнашивается быстрее, и вы, как правило, производите больше шума.

– Ваша обувь изнашивается быстрее, и вы, как правило, производите больше шума. Тупица – Весь ваш опыт набирается на 20% медленнее.

– Весь ваш опыт набирается на 20% медленнее. Сомнамбула – Вы быстрее теряете энергию, и каждый раз, когда вы спите, есть вероятность, что ваши лунатические ноги унесут вас куда-то еще.

– Вы быстрее теряете энергию, и каждый раз, когда вы спите, есть вероятность, что ваши лунатические ноги унесут вас куда-то еще. Вялый Индро – В дополнение к обычным эффектам, голод также снижает ваше красноречие, харизму и запугивание. Более того, вся еда будет насыщать вас на 20% меньше, а скорость вашего пищеварения увеличится на 50%.

– В дополнение к обычным эффектам, голод также снижает ваше красноречие, харизму и запугивание. Более того, вся еда будет насыщать вас на 20% меньше, а скорость вашего пищеварения увеличится на 50%. Потливый – Вы быстрее пачкаетесь, а значит, начинаете быстрее пахнуть. Вас можно учуять в два раза дальше, что делает вас более заметным. Плюс ко всему, духи не дают вам никаких положительных эффектов. Вы просто не можете скрыть этот смрад.

– Вы быстрее пачкаетесь, а значит, начинаете быстрее пахнуть. Вас можно учуять в два раза дальше, что делает вас более заметным. Плюс ко всему, духи не дают вам никаких положительных эффектов. Вы просто не можете скрыть этот смрад. Придирчивый едок – Ваша придирчивость приводит к тому, что вся еда в вашем инвентаре портится на 25% быстрее. Когда вы потрошите животных, вы также более придирчивы и получаете только половину мяса и других вещей от животных.

– Ваша придирчивость приводит к тому, что вся еда в вашем инвентаре портится на 25% быстрее. Когда вы потрошите животных, вы также более придирчивы и получаете только половину мяса и других вещей от животных. Застенчивый – Вы не можете спрашивать у людей дорогу, поэтому вам сложнее ориентироваться. Кроме того, вы слишком застенчивы, чтобы поговорить с девушками в бане, поэтому вы не можете запросить все их услуги. Поскольку вы не очень разговорчивы, развитие навыка красноречия также происходит медленнее.

– Вы не можете спрашивать у людей дорогу, поэтому вам сложнее ориентироваться. Кроме того, вы слишком застенчивы, чтобы поговорить с девушками в бане, поэтому вы не можете запросить все их услуги. Поскольку вы не очень разговорчивы, развитие навыка красноречия также происходит медленнее. Неприятная рожа – Встречаться с путешественниками на дороге опаснее, как и ввязываться в драку. Кроме того, враги никогда не сдаются и более уверены в себе, что делает бои более сложными.

– Встречаться с путешественниками на дороге опаснее, как и ввязываться в драку. Кроме того, враги никогда не сдаются и более уверены в себе, что делает бои более сложными. Угроза – Как только вас заклеймят за преступление, эффект становится постоянным, и если вас поймают за любое другое серьезное преступление, вас казнят. Более того, стражники будут наказывать вас строже, а последствия этих наказаний будут более суровыми.

Во время прямой трансляции Warhorse Studios также дали поклонникам первый взгляд на некоторые из новых возможностей кастомизации, которые появятся в Kingdom Come: Deliverance 2 с одним из бесплатных обновлений игры. Скоро игроки смогут придать Индро совершенно новый облик с помощью различных причесок и вариантов бороды, а также нового бафа, известного как «Свежеподстриженный», который временно увеличит Харизму на 2.