Warhorse показала новый концепт-арт из Kingdom Come: Deliverance 2

Warhorse Studios продолжает делиться информацией о Kingdom Come: Deliverance 2, чешской RPG, ожидаемой в этом году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
На этот раз разработчики опубликовали новый концепт-арт, демонстрирующий один из уголков средневекового мира игры.
Действие Kingdom Come: Deliverance 2 разворачивается в XV веке, а главным героем вновь станет Индржих, жаждущий отомстить за убийство своих родителей.
Его путь будет пролегать через живописные чешские земли, где он встретит множество персонажей, как вымышленных, так и реальных исторических личностей.
Бой снова ведется от первого лица, Генрих использует различные исторически достоверные виды оружия, будь то тупые орудия смерти, луки или мечи. Разумеется, вы также сможете заняться стрельбой из лука и кузнечным делом, отправляясь в различные города, таверны, сельскую местность, замки и многое другое.