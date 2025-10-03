ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Warhorse показала внешний вид плюшевых игрушек главных героев Kingdom Come: Deliverance 2

Недавняя публикация плюшевых игрушек Warhorse Studios — это не шутка. Чешская студия сегодня представила плюшевые фигурки Индржиха, Яна Птачека и пса Барбоса из Kingdom Come: Deliverance 2.

Игрушки созданы компанией YouTooz, которая также предлагает игрушки из других игр, включая Элой из Horizon Zero Dawn, Джоэла и Элли из The Last of Us, Ацу из Ghost of Yōtei, а также из таких игр, как Path of Exile, Minecraft и Helldivers 2.

Игрушки поступят в продажу с 10 октября этого года. Цена пока неизвестна. Учитывая другие предложения, можно предположить, что цена составит 30 долларов за штуку.

