Warhorse развеяла слухи: новая Kingdom Come - полноценная RPG с открытым миром

Warhorse Studios официально подтвердила, что следующая игра во вселенной Kingdom Come вновь будет RPG с открытым миром. Разработчики решили прояснить ситуацию после появления множества теорий фанатов о возможных изменениях формата серии.

Во время недавнего стрима директор по коммуникациям Тобиас Штольц-Цвиллинг прямо заявил, что новый проект остаётся RPG в открытом мире. Таким образом, студия не собирается уходить в сторону линейного экшена, экспериментального спин-оффа или других жанров.

При этом разработчики пока не раскрывают, станет ли игра полноценной Kingdom Come: Deliverance 3. Однако в студии называют проект одной из двух «больших полноценных игр», которые сейчас находятся в производстве.

Warhorse также подчеркнула, что Kingdom Come по-прежнему остаётся для команды «главным проектом созданным с любовью», а сама вселенная продолжит активно развиваться.