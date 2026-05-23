Warhorse развеяла слухи: новая Kingdom Come - полноценная RPG с открытым миром

Warhorse Studios официально подтвердила, что следующая игра во вселенной Kingdom Come вновь будет RPG с открытым миром. Разработчики решили прояснить ситуацию после появления множества теорий фанатов о возможных изменениях формата серии.
Во время недавнего стрима директор по коммуникациям Тобиас Штольц-Цвиллинг прямо заявил, что новый проект остаётся RPG в открытом мире. Таким образом, студия не собирается уходить в сторону линейного экшена, экспериментального спин-оффа или других жанров.
При этом разработчики пока не раскрывают, станет ли игра полноценной Kingdom Come: Deliverance 3. Однако в студии называют проект одной из двух «больших полноценных игр», которые сейчас находятся в производстве.
Warhorse также подчеркнула, что Kingdom Come по-прежнему остаётся для команды «главным проектом созданным с любовью», а сама вселенная продолжит активно развиваться.
а славянский казиныч они добавят в игру? в кости все деньги за раз тяжеловато слить после 100 часов игры
вот и отлично
Линейный экшен их не устраивает, но линейная РПГ вполне?
Логика, ау!
В РПГ должна быть свобода!
Чтобы можно было отойти от основного сюжета и вернуться к нему лишь через месяц, когда надоест закрывать сайд-квесты.
Именно это даёт игре реиграбельность, которая должна быть в РПГ: 100500 сайдов, которые можно выполнять в абсолютно любой последовательности без привязки к конкретному строгому сценарному списку. Этим славятся, например миры Беседки и ассасины Юбисофта.
Прошёл обе игры. Субъективная оценка на 6 из 10. Крепкие такие среднячки, к которым я не вернусь. Третью часть не жду, в вишлист не добавил, но поиграю может через полгода после релиза.
астанавитесь, я еще и первую то не прошел до конца