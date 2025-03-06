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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 3 703 оценки

Warhorse сообщила дату выхода крупного контентного обновления 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2

monk70
Новости

Разработчик Kingdom Come: Deliverance 2 из Warhorse Studios сообщили, что долгожданное обновление 1.2 выйдет в среду, 12 марта, для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Патч будет бесплатным для всех игроков Kingdom Come: Deliverance 2 и станет первым крупным обновлением контента для сиквела-хита.

Обновление будет включать в себя совершенно новую функцию парикмахера для Kingdom Come: Deliverance 2, которая принесет целый ряд различных вариантов кастомизации для Индро, включая альтернативные прически и варианты бороды. Warhorse также обещает больше исправлений ошибок и еще одну долгожданную функцию для пользователей ПК: официальную поддержку модов.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
AC Shadows
Патч будет бесплатным для всех игроков Kingdom Come: Deliverance 2

Улыбнуло)

9
SoRaS3

Скинчики подъехали. ))

0
Edward Amons

что то мне кажется, что функцию парикмахера вырезали при старте игры, чтобы довести её до ума.

1
worys

Бесплатный патч, НЕМЫСЛИМО, остались еще люди в наше время, пойду выпью за это!

1
Андрей Ккккк

А я жду правок баланса, ибо его в игре нет. Без прокачки ты падаешь от любого волка, а с прокачкой никто ничего не может сделать.

0
AndralStormborn

волки легко убиваются древковым, например копьем

0
AlrightRathar

а время выхода патча? одной даты мало

0
PanKotovsky

Парикмахер, фиксы и поддержка модов - это конечно хорошо.

Но че с экономикой???

Я пока только в начале, но уже можно спереть ключи и вынести весь дом, а потом и деревню. И сложность боевки уже падает, да она в целом не особо сложная после 1 части, вызов не чувствуется....(

0
AndralStormborn

Ну так не воруй, это не достойно благородных рыцарей. Зачисти лагеря разбойников и продай лут, вот и вполне хватит денег, тратить особо не на что, почти все можно найти в плане шмота.

-1
Kartman9

У вас в игре с кроватями нет проблем? У меня фпс очень сильно падает когда пытаюсь взаимодействовать с кроватями даже в сеновале.

0
Saporra

muito itens guardados, tem um mod fix pra isso. br.

0
-zotik-

У меня фпс падал только в миссии оборона замка в 1й локе. Перезащел и прошло)

0
Ragamaffin

Ну затянули они чуток с исправлениями, у меня парочка квестов тупо сломана была, только консоль спасала

-4
Fatcannabis

Персонажи проваливаются в текстуры, эту игру сделали криворукие разработчики

-6
Fatcannabis

Этому отстою уже ничего не поможет, только полное удаление со всех ресурсов

-14
SomeMark

Так удаляйся

1
AC Shadows

Огооо! Впервые вижу, чтобы эту игру засирали

-1