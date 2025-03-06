Warhorse сообщила дату выхода крупного контентного обновления 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2

Разработчик Kingdom Come: Deliverance 2 из Warhorse Studios сообщили, что долгожданное обновление 1.2 выйдет в среду, 12 марта, для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Патч будет бесплатным для всех игроков Kingdom Come: Deliverance 2 и станет первым крупным обновлением контента для сиквела-хита.
Обновление будет включать в себя совершенно новую функцию парикмахера для Kingdom Come: Deliverance 2, которая принесет целый ряд различных вариантов кастомизации для Индро, включая альтернативные прически и варианты бороды. Warhorse также обещает больше исправлений ошибок и еще одну долгожданную функцию для пользователей ПК: официальную поддержку модов.
Улыбнуло)
Скинчики подъехали. ))
что то мне кажется, что функцию парикмахера вырезали при старте игры, чтобы довести её до ума.
Бесплатный патч, НЕМЫСЛИМО, остались еще люди в наше время, пойду выпью за это!
А я жду правок баланса, ибо его в игре нет. Без прокачки ты падаешь от любого волка, а с прокачкой никто ничего не может сделать.
волки легко убиваются древковым, например копьем
а время выхода патча? одной даты мало
Парикмахер, фиксы и поддержка модов - это конечно хорошо.
Но че с экономикой???
Я пока только в начале, но уже можно спереть ключи и вынести весь дом, а потом и деревню. И сложность боевки уже падает, да она в целом не особо сложная после 1 части, вызов не чувствуется....(
Ну так не воруй, это не достойно благородных рыцарей. Зачисти лагеря разбойников и продай лут, вот и вполне хватит денег, тратить особо не на что, почти все можно найти в плане шмота.
У вас в игре с кроватями нет проблем? У меня фпс очень сильно падает когда пытаюсь взаимодействовать с кроватями даже в сеновале.
muito itens guardados, tem um mod fix pra isso. br.
У меня фпс падал только в миссии оборона замка в 1й локе. Перезащел и прошло)
Ну затянули они чуток с исправлениями, у меня парочка квестов тупо сломана была, только консоль спасала
Персонажи проваливаются в текстуры, эту игру сделали криворукие разработчики
Этому отстою уже ничего не поможет, только полное удаление со всех ресурсов
Так удаляйся
Огооо! Впервые вижу, чтобы эту игру засирали