Warhorse сообщила дату выхода крупного контентного обновления 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2

Разработчик Kingdom Come: Deliverance 2 из Warhorse Studios сообщили, что долгожданное обновление 1.2 выйдет в среду, 12 марта, для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Патч будет бесплатным для всех игроков Kingdom Come: Deliverance 2 и станет первым крупным обновлением контента для сиквела-хита.

Обновление будет включать в себя совершенно новую функцию парикмахера для Kingdom Come: Deliverance 2, которая принесет целый ряд различных вариантов кастомизации для Индро, включая альтернативные прически и варианты бороды. Warhorse также обещает больше исправлений ошибок и еще одну долгожданную функцию для пользователей ПК: официальную поддержку модов.