Warhorse сообщили точное время выхода и начала предзагрузки Kingdom Come: Deliverance 2

Warhorse Studios и PLAION представили точное время выхода и начала предварительной загрузки средневековой ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2.
Игроки смогут предварительно загрузить Kingdom Come: Deliverance 2 до ее запуска 4 февраля, чтобы они могли сразу же приступить к игре, как только она выйдет. Подробности ниже:
- Xbox Series X|S– вторник, 28 января в 18:00 МСК.
- PlayStation 5 – воскресенье, 2 февраля в 18:00 МСК.
- Steam / Epic – понедельник, 3 февраля в 18:00 МСК.
Игра станет доступна на всех платформах одновременно – 4 февраля в 18:00 МСК.
Помимо Steam и Epic, игра скоро появится в GOG, что позволит еще более широкой аудитории узнать о приключениях Генри.
Интересно было бы увидеть соотношение проданых копий в стим/эпик,если взять во внимание что игра выходит одновременно и библиотека игр эпика значительно уступает стиму,узнать так сказать настоящую популярность этого лаунчера😁
С учётом того, что разрабы бегут в этот лаунчер и за отсутствия мониторинга ( Steam db ) ну и якобы лучше условия... Ты не увидишь такой статистики, но было бы 10/90 в пользу Стима. Я лично пользуюсь этим богомерзким лаунчер так как играю в вуву ( гача )
очевидно, что в случае одновременного запуска в стиме и убогом эпик сторе, на второй площадке будет целых 0 копий)
Там выкладывали разработчики одни - в Стиме больше 90%
Проклятая, всратая коробка...
проклятая коробка из под мини холодильника
Та ладно... я вспылил... отличный монолит в доме под внешний жесткий диск с аниме :D
как же долго ждать...
а мск на картах никогда не было или раньше был, но из за санкций перестали показывать?
так то в целом нормально вообще по предзагрузку
Была, но это их борьба. Так победят
Я вот до сих пор в акуе, какие "санкции" могут быть против не просто уже простых людей, но часовых поясов.. Парни, скриньте всё это, сохраняйте для истории, для будущих поколений и чтобы по-факту потом предъявлять, если вдруг кто-то в будущем подобное будет делать вид, что забыл или посмеет забыть.. - Такое забывать будет нельзя! - Санкции против часовых поясов, где пол мира живёт, сказать, что нонсенс, ничего не сказать.. Во, Бидон чего натворил..
Вас не смущает что там два города в Америке и три в Европе? Да и всего на мир десяток. Но раз Москвы нет, то все разрабы точно русофобы и нацисты, поди ещё и системы водяного охлаждения не поддерживают.
ну раз тебя так корежит значит санкции работают. но надо понимать. санкции только на пользу.
Предъявы типа "ПАЧИМУ НЕТ МАСКВЫ000?" вообще звучат глупо, поскольку игра официально на территории РФ не продаётся, и, соотв., её городов на данной карте поясов априори быть не должно. Но эти хомячки всё равно будут набрасывать и истерить при каждом удобном случае, потому что хочется.
Где Москва, вижу только Кейптаун по времени схож