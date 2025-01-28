Warhorse сообщили точное время выхода и начала предзагрузки Kingdom Come: Deliverance 2

Warhorse Studios и PLAION представили точное время выхода и начала предварительной загрузки средневековой ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2.

Игроки смогут предварительно загрузить Kingdom Come: Deliverance 2 до ее запуска 4 февраля, чтобы они могли сразу же приступить к игре, как только она выйдет. Подробности ниже:

Xbox Series X|S– вторник, 28 января в 18:00 МСК.

PlayStation 5 – воскресенье, 2 февраля в 18:00 МСК.

Steam / Epic – понедельник, 3 февраля в 18:00 МСК.

Игра станет доступна на всех платформах одновременно – 4 февраля в 18:00 МСК.

Помимо Steam и Epic, игра скоро появится в GOG, что позволит еще более широкой аудитории узнать о приключениях Генри.