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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 508 оценок

Warhorse сообщили точное время выхода и начала предзагрузки Kingdom Come: Deliverance 2

monk70
Новости

Warhorse Studios и PLAION представили точное время выхода и начала предварительной загрузки средневековой ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2.

Игроки смогут предварительно загрузить Kingdom Come: Deliverance 2 до ее запуска 4 февраля, чтобы они могли сразу же приступить к игре, как только она выйдет. Подробности ниже:

  • Xbox Series X|S– вторник, 28 января в 18:00 МСК.
  • PlayStation 5 – воскресенье, 2 февраля в 18:00 МСК.
  • Steam / Epic – понедельник, 3 февраля в 18:00 МСК.

Игра станет доступна на всех платформах одновременно – 4 февраля в 18:00 МСК.

Помимо Steam и Epic, игра скоро появится в GOG, что позволит еще более широкой аудитории узнать о приключениях Генри.

18
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
h1fter

Интересно было бы увидеть соотношение проданых копий в стим/эпик,если взять во внимание что игра выходит одновременно и библиотека игр эпика значительно уступает стиму,узнать так сказать настоящую популярность этого лаунчера😁

4
Max Rolens

С учётом того, что разрабы бегут в этот лаунчер и за отсутствия мониторинга ( Steam db ) ну и якобы лучше условия... Ты не увидишь такой статистики, но было бы 10/90 в пользу Стима. Я лично пользуюсь этим богомерзким лаунчер так как играю в вуву ( гача )

4
vvvjust

очевидно, что в случае одновременного запуска в стиме и убогом эпик сторе, на второй площадке будет целых 0 копий)

4
erkins007

Там выкладывали разработчики одни - в Стиме больше 90%

4
Max Rolens

Проклятая, всратая коробка...

1
Темный-Властелин

проклятая коробка из под мини холодильника

1
Max Rolens Темный-Властелин

Та ладно... я вспылил... отличный монолит в доме под внешний жесткий диск с аниме :D

1
Темный-Властелин

как же долго ждать...

0
My life is a game

а мск на картах никогда не было или раньше был, но из за санкций перестали показывать?

так то в целом нормально вообще по предзагрузку

-1
Scerkrou7

Была, но это их борьба. Так победят

5
Imnogamer

Я вот до сих пор в акуе, какие "санкции" могут быть против не просто уже простых людей, но часовых поясов.. Парни, скриньте всё это, сохраняйте для истории, для будущих поколений и чтобы по-факту потом предъявлять, если вдруг кто-то в будущем подобное будет делать вид, что забыл или посмеет забыть.. - Такое забывать будет нельзя! - Санкции против часовых поясов, где пол мира живёт, сказать, что нонсенс, ничего не сказать.. Во, Бидон чего натворил..

-12
erkins007 Scerkrou7

Вас не смущает что там два города в Америке и три в Европе? Да и всего на мир десяток. Но раз Москвы нет, то все разрабы точно русофобы и нацисты, поди ещё и системы водяного охлаждения не поддерживают.

3
OPen man Imnogamer

ну раз тебя так корежит значит санкции работают. но надо понимать. санкции только на пользу.

0
Котян Сутоевич erkins007

Предъявы типа "ПАЧИМУ НЕТ МАСКВЫ000?" вообще звучат глупо, поскольку игра официально на территории РФ не продаётся, и, соотв., её городов на данной карте поясов априори быть не должно. Но эти хомячки всё равно будут набрасывать и истерить при каждом удобном случае, потому что хочется.

0
ilyush

Где Москва, вижу только Кейптаун по времени схож

-5