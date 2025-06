Warhorse Studios будет выпускать DLC для Kingdom Come: Deliverance 2 каждые 3 месяца - они будут масштабнее первого DLC

Warhorse Studios раскрыла планы по выпуску платных DLC для Kingdom Come: Deliverance 2, запланировав амбициозный график выпуска контента до конца года. Разработчики охарактеризовали этот план как "довольно хардкорный", пообещав выпускать крупные дополнения каждые три месяца.

Brushes with Death получилось относительно небольшим по объёму, однако затем последуют два более масштабных дополнения: Legacy of the Forge, где игроки смогут построить собственную кузницу, и Mysteria Ecclesiae - самое крупное сюжетное дополнение, добавляющее новый регион с монастырём и его тайнами.

Параллельно с платным контентом студия продолжит поддерживать игру бесплатными обновлениями. Ближайший патч принесёт значительные улучшения в фоторежим.