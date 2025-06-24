Warhorse Studios будет выпускать DLC для Kingdom Come: Deliverance 2 каждые 3 месяца - они будут масштабнее первого DLC

Warhorse Studios раскрыла планы по выпуску платных DLC для Kingdom Come: Deliverance 2, запланировав амбициозный график выпуска контента до конца года. Разработчики охарактеризовали этот план как "довольно хардкорный", пообещав выпускать крупные дополнения каждые три месяца.
Brushes with Death получилось относительно небольшим по объёму, однако затем последуют два более масштабных дополнения: Legacy of the Forge, где игроки смогут построить собственную кузницу, и Mysteria Ecclesiae - самое крупное сюжетное дополнение, добавляющее новый регион с монастырём и его тайнами.
Параллельно с платным контентом студия продолжит поддерживать игру бесплатными обновлениями. Ближайший патч принесёт значительные улучшения в фоторежим.
Проверяют общественность, скушают они добавку определённого качества или инет. Первую скушали. Видимо отрыжка была не очень, раз поспешили заверить, что следующие будут круче. А вот будут ли покажет лишь время. Как там говорится, купи базу за полную стоимость, а потом покупай остальные части за чуть меньшую стоимость.
Как можно назвать отрыжкой, средневековые зарубы с чумов, банями и половцами?
Ну а как когда тебе такую мелочь дают за дополнительную плату, а не в базовой игре. И видимо качество не очень раз подобная бравадная реакция от разрабов и от комментаторов вроде вас на критику этого. Или делать, как вы вилять хвостиком за каждый такой чих и кидать деньги подобным разрабам. А так же истерично "минусовать" тех кто вам это показывает...
Неееет, только не снова в монастырь, пожалуйста! мне в прошлой части хватило
Короче, будут выдаивать игру до полследнего.
Так если всё сделают хорошо, то почему нет?
Потому, что время разработки полной игры уходит в бесконечность. А смысл играть в неполную?
Ну и сама игра сильно раздувается (в том числе по цене), что далеко не всегда плюс.
Игра закончена, в ней всё было что обещано. А то что хотят сделать, это просто добавляют сверх.
Ёлы-палы, я около 40 часов наиграл и сделал передышку, а тут ещё наваливают)))
340 часов наиграл, и не хватает контента)
150 часов играл и не прошел )
да не нужон этот контент. Я кузнецом устроился работать, на жизнь хватает
Наполеоновские планы прям.
Пока что первое dlc разочаровало, очень нудное. Посмотрим что будет в следующем.