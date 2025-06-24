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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 601 оценка

Warhorse Studios будет выпускать DLC для Kingdom Come: Deliverance 2 каждые 3 месяца - они будут масштабнее первого DLC

AceTheKing AceTheKing

Warhorse Studios раскрыла планы по выпуску платных DLC для Kingdom Come: Deliverance 2, запланировав амбициозный график выпуска контента до конца года. Разработчики охарактеризовали этот план как "довольно хардкорный", пообещав выпускать крупные дополнения каждые три месяца.

Brushes with Death получилось относительно небольшим по объёму, однако затем последуют два более масштабных дополнения: Legacy of the Forge, где игроки смогут построить собственную кузницу, и Mysteria Ecclesiae - самое крупное сюжетное дополнение, добавляющее новый регион с монастырём и его тайнами.

Параллельно с платным контентом студия продолжит поддерживать игру бесплатными обновлениями. Ближайший патч принесёт значительные улучшения в фоторежим.

28
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Egik81

Проверяют общественность, скушают они добавку определённого качества или инет. Первую скушали. Видимо отрыжка была не очень, раз поспешили заверить, что следующие будут круче. А вот будут ли покажет лишь время. Как там говорится, купи базу за полную стоимость, а потом покупай остальные части за чуть меньшую стоимость.

11
Stalker608

Как можно назвать отрыжкой, средневековые зарубы с чумов, банями и половцами?

6
Egik81 Stalker608

Ну а как когда тебе такую мелочь дают за дополнительную плату, а не в базовой игре. И видимо качество не очень раз подобная бравадная реакция от разрабов и от комментаторов вроде вас на критику этого. Или делать, как вы вилять хвостиком за каждый такой чих и кидать деньги подобным разрабам. А так же истерично "минусовать" тех кто вам это показывает...

3
Ivan313

Неееет, только не снова в монастырь, пожалуйста! мне в прошлой части хватило

8
Кей Овальд

Короче, будут выдаивать игру до полследнего.

6
borsic

Так если всё сделают хорошо, то почему нет?

10
Кей Овальд borsic

Потому, что время разработки полной игры уходит в бесконечность. А смысл играть в неполную?
Ну и сама игра сильно раздувается (в том числе по цене), что далеко не всегда плюс.

7
borsic Кей Овальд

Игра закончена, в ней всё было что обещано. А то что хотят сделать, это просто добавляют сверх.

5
Шрек и осел vs CD Project

Ёлы-палы, я около 40 часов наиграл и сделал передышку, а тут ещё наваливают)))

2
Meddypap

340 часов наиграл, и не хватает контента)

2
Ким чин ин

150 часов играл и не прошел )

1
Anton Vasiljev Meddypap

да не нужон этот контент. Я кузнецом устроился работать, на жизнь хватает

2
sa1958

Наполеоновские планы прям.

1
K.e.k.s

Пока что первое dlc разочаровало, очень нудное. Посмотрим что будет в следующем.

1