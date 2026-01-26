Warhorse Studios не собирается извиняться за сложность Kingdom Come: Deliverance 2: "Эта игра не для всех"

Начиная Kingdom Come: Deliverance 2, игроков встречает медленный, утомительный геймплей. Инждрих постоянно хочет есть и спать, быстро выдыхается в бою, а любой враг может отправить его на кладбище одним верным ударом. Из-за этого многие игроки жаловались на чрезмерную сложность игры. Разработчики из Warhorse прекрасно это понимают, однако не собираются извиняться или упрощать игру. В новом интервью изданию GameRant дизайн-директор игры Виктор Бокан прямо заявил: "Эта игра не для всех". По его словам, сложность - это часть замысла, где свобода достигается только через упорное обучение - как героя, так и самого игрока.

Меня всегда забавляет, когда я читаю на форумах или в соцсетях, что бой в игре очень сложный, и ему тут же кто-нибудь отвечает: "Тренируйся. Повысь уровень". А он в ответ: "Чего? Мне и в реальной жизни тренировок хватает. Это игра, я хочу веселиться". Я понимаю таких людей. Но тогда, очевидно, эта игра не для них.

Разработчики намеренно создали Индро "чистым холстом", лишенным врожденных суперспособностей. Чтобы выжить в средневековой Богемии, игрок должен освоить механики с нуля: учиться фехтовать, следить за снаряжением, учитывать усталость и даже чистоту одежды. Попытка играть "как в обычной RPG" - например, спамить атакой или бросаться в драку без подготовки - почти гарантированно приводит к провалу.

В нашей игре вам нужно учиться. Вам нужно тренироваться самому, и тренировать своего персонажа. Индро тоже должен учиться, поэтому вам нужно тренироваться с мастерами меча и повышать уровень как его навыков, так и своих. Для нас это принципиальная часть игрового процесса, ведь мы хотели донести до вас образ героя, который изначально ничего не умеет, и именно вы должны его натренировать и обучить. И все же мы сталкиваемся с жалобами: "Я заплатил за игру, чтобы стать мечником. Я не хочу платить деньги и тренироваться, чтобы стать мечником". Это в корне неверное восприятие. Мы создали игру, где можно стать кем угодно, но взамен вам придется приложит усилия.

Таким образом, сложность Kingdom Come: Deliverance 2 - это не просчет разработчиков, а дизайнерская задумка. Игра построена на взаимности: она дает невероятную свободу и аутентичный мир, но требует взамен терпения, готовности учиться и принимать правила этого мира.