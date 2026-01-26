Warhorse Studios не собирается извиняться за сложность Kingdom Come: Deliverance 2: "Эта игра не для всех"

Начиная Kingdom Come: Deliverance 2, игроков встречает медленный, утомительный геймплей. Инждрих постоянно хочет есть и спать, быстро выдыхается в бою, а любой враг может отправить его на кладбище одним верным ударом. Из-за этого многие игроки жаловались на чрезмерную сложность игры. Разработчики из Warhorse прекрасно это понимают, однако не собираются извиняться или упрощать игру. В новом интервью изданию GameRant дизайн-директор игры Виктор Бокан прямо заявил: "Эта игра не для всех". По его словам, сложность - это часть замысла, где свобода достигается только через упорное обучение - как героя, так и самого игрока.
Меня всегда забавляет, когда я читаю на форумах или в соцсетях, что бой в игре очень сложный, и ему тут же кто-нибудь отвечает: "Тренируйся. Повысь уровень". А он в ответ: "Чего? Мне и в реальной жизни тренировок хватает. Это игра, я хочу веселиться". Я понимаю таких людей. Но тогда, очевидно, эта игра не для них.
Разработчики намеренно создали Индро "чистым холстом", лишенным врожденных суперспособностей. Чтобы выжить в средневековой Богемии, игрок должен освоить механики с нуля: учиться фехтовать, следить за снаряжением, учитывать усталость и даже чистоту одежды. Попытка играть "как в обычной RPG" - например, спамить атакой или бросаться в драку без подготовки - почти гарантированно приводит к провалу.
В нашей игре вам нужно учиться. Вам нужно тренироваться самому, и тренировать своего персонажа. Индро тоже должен учиться, поэтому вам нужно тренироваться с мастерами меча и повышать уровень как его навыков, так и своих. Для нас это принципиальная часть игрового процесса, ведь мы хотели донести до вас образ героя, который изначально ничего не умеет, и именно вы должны его натренировать и обучить. И все же мы сталкиваемся с жалобами: "Я заплатил за игру, чтобы стать мечником. Я не хочу платить деньги и тренироваться, чтобы стать мечником". Это в корне неверное восприятие. Мы создали игру, где можно стать кем угодно, но взамен вам придется приложит усилия.
Таким образом, сложность Kingdom Come: Deliverance 2 - это не просчет разработчиков, а дизайнерская задумка. Игра построена на взаимности: она дает невероятную свободу и аутентичный мир, но требует взамен терпения, готовности учиться и принимать правила этого мира.
Сложность тут лишь одна не умереть от асфиксии при прохождении).
Какая сложность, о чем он? У меня как раз главная претензия к игре - это нерф сложности после первой части. Сделали 100% парирование по явной загорающейся подсказке на экране с огромным окном. В итоге все бои свелись к двум кнопкам - ждешь подсказку - правая кнопка - левая кнопка - ждешь подсказку и так далее. И не только боевку, там вообще дофига механик упростили, сейвы например все еще по шнапсам, но при этом стоить они стали копейки и это вообще не напрягает. Короче игра утратила часть своей самобытности, к сожалению.
Сложной она может показаться, если до этого ты играл только в Скайрим, где вместо боевки либо кликер, либо клоунада аля стелс-лучник, когда полуслепые противники тебя не видят с трех метров, а на трупы товарищей реагируют в стиле "наверно ветер".
Ты не поверишь, но людей, которые даже в Скайрим не играли дофига и больше.
Игра вполне себе легкая, местами душноватая, конечно, но если "думалка" на месте, то разобраться в игре не составит труда
Тоже так считаю.
Там буквально надо делать всё как ты бы делал в жизни. Пошел своровал мед, продал - купил самый обдристанный меч. Пошарился по хатам, там уже и лук и стрелы и шмот какой никакой. Ночью деревня уснула - проснулся скаллицкий маньяк. В 5 утра по игровому времени уже тащишь с Тросковиц 3тонны барахла в Тахов на продажу. Там же и кровать дадут.
А дальше уже история.
Где там сложность то? Под конец игры я уверенно перебил несколько десятков противников, чтобы освободить Птачека, но он отказывался уходить, дескать нас заметят, не было функции сказать, что там горы трупов. Разработчики и неумелые игроки придумали себе несуществующую сложность.
Вот, лекарство для исправления KCD2. Да и в целом FLiNG и трейнеры других людей, спасут для вас множество современных проектов, так или иначе грешащих "душностью", непомерным растягиванием геймплея, бездарной тратой вашего времени, не нужными скучными побегушками от маркера в одной части карты до маркера в другой, или ещё чем.
Невозможно сделать игру для всех. Игру в которой будет "что-то для каждого", нужно делать игры для своих, для аудитории, вкусы которой совпадают с предпочтениями авторов, и Вавра это прекрасно понимает, и я должен признать, что у этого человека действительно есть вкус, игра - шедевр.
Согласен с разработчиками на счёт сложности и на счёт учится, тренироваться
Дак она и не сложная, только в начале игры, когда у тебя ни опыта ни денег нет, будет трудновато. Я в первую не играл, мне в начале было трудно, но пейзажи игры заставили немного набратся сил и игра затянула
Когда вообще игры не включали в себя прокачку? Глупый ответ. В большинстве игр, в каждом поколении, в большем или меньшем, всегда была прокачка. А тут вдруг ему прокачка помешала
Спортсимы, файтинги, платформеры многие, тетрис в конце концов. Много игр, где нет прогрессии героя, только прогрессия скилла игрока. :)
