Warhorse Studios отметила первую годовщину Kingdom Come: Deliverance 2 забавной статистикой

В честь первой годовщины с момента релиза Kingdom Come: Deliverance 2 студия Warhorse Studios поделилась игровой статистикой и серией красочных иллюстраций с фирменным юмором.
Разработчики поздравили фанатов тёплым и ироничным посланием:
Счастливого празднования сообществу, которое относится к мастерским ударам так же серьёзно, как к ежедневному употреблению фруктов!
За год игроки успели оставить заметный след в Богемии. Вот некоторые цифры:
- Игроки забрали 452,8 млн душ и пощадили 97,5 млн
- 5,4 млн врагов погибли от рук пьяного героя
- 1,6 млрд идеально совершённых блоков
- 667 млн миль, пройденных по просторам Богемии
- 69,7 млн приготовленных зелий
- 48,8 млн яблок, съеденных Индржихом
Статистика наглядно демонстрирует, насколько активно и с каким азартом сообщество осваивает суровый, но детально проработанный мир Kingdom Come: Deliverance 2 — с боями, алхимией и, конечно, яблоками.
Главную статистику так и не опубликовали - сколько млн. игроков переспало с Птачеком.😁
Можно в коментах посчитать: кто про это глаголет, тот точно переспал
Ну дык, главный любовный интерес ГГ, вместо Терезы из первой части. Все по канону))
Главная? Сама мысль об этом противна мне... Я считаю, что здоровому мужику в принципе не может прийти в голову вопрос о количестве переспавших с Птачеком. Ты меня пугаешь. Пожалуй, отойду от тебя чуть подальше на пару метров. Так, на всякий пожарный. Для безопасности. Точка.
Я только во 2 прохождении научилась грамотно уворачиваться и делать мастер-страйки. И так приятно отделать обнаглевшего крестьянина, который попер на тебя с дубиной, голыми руками! Потрясающая игра, хвала Господу! (Блин, это заразно))