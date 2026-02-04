Warhorse Studios отметила первую годовщину Kingdom Come: Deliverance 2 забавной статистикой

В честь первой годовщины с момента релиза Kingdom Come: Deliverance 2 студия Warhorse Studios поделилась игровой статистикой и серией красочных иллюстраций с фирменным юмором.

Разработчики поздравили фанатов тёплым и ироничным посланием:

Счастливого празднования сообществу, которое относится к мастерским ударам так же серьёзно, как к ежедневному употреблению фруктов!

За год игроки успели оставить заметный след в Богемии. Вот некоторые цифры:

Игроки забрали 452,8 млн душ и пощадили 97,5 млн

5,4 млн врагов погибли от рук пьяного героя

1,6 млрд идеально совершённых блоков

667 млн миль, пройденных по просторам Богемии

69,7 млн приготовленных зелий

48,8 млн яблок, съеденных Индржихом

Статистика наглядно демонстрирует, насколько активно и с каким азартом сообщество осваивает суровый, но детально проработанный мир Kingdom Come: Deliverance 2 — с боями, алхимией и, конечно, яблоками.