Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 586 оценок

Warhorse Studios отметила первую годовщину Kingdom Come: Deliverance 2 забавной статистикой

monk70 monk70

В честь первой годовщины с момента релиза Kingdom Come: Deliverance 2 студия Warhorse Studios поделилась игровой статистикой и серией красочных иллюстраций с фирменным юмором.

Разработчики поздравили фанатов тёплым и ироничным посланием:

Счастливого празднования сообществу, которое относится к мастерским ударам так же серьёзно, как к ежедневному употреблению фруктов!

За год игроки успели оставить заметный след в Богемии. Вот некоторые цифры:

  • Игроки забрали 452,8 млн душ и пощадили 97,5 млн
  • 5,4 млн врагов погибли от рук пьяного героя
  • 1,6 млрд идеально совершённых блоков
  • 667 млн миль, пройденных по просторам Богемии
  • 69,7 млн приготовленных зелий
  • 48,8 млн яблок, съеденных Индржихом

Статистика наглядно демонстрирует, насколько активно и с каким азартом сообщество осваивает суровый, но детально проработанный мир Kingdom Come: Deliverance 2 — с боями, алхимией и, конечно, яблоками.

20
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Summor Ner

Главную статистику так и не опубликовали - сколько млн. игроков переспало с Птачеком.😁

9
Aellie

Можно в коментах посчитать: кто про это глаголет, тот точно переспал

5
CaptainCapybara

Ну дык, главный любовный интерес ГГ, вместо Терезы из первой части. Все по канону))

2
Janekste

Главная? Сама мысль об этом противна мне... Я считаю, что здоровому мужику в принципе не может прийти в голову вопрос о количестве переспавших с Птачеком. Ты меня пугаешь. Пожалуй, отойду от тебя чуть подальше на пару метров. Так, на всякий пожарный. Для безопасности. Точка.

Aellie

Я только во 2 прохождении научилась грамотно уворачиваться и делать мастер-страйки. И так приятно отделать обнаглевшего крестьянина, который попер на тебя с дубиной, голыми руками! Потрясающая игра, хвала Господу! (Блин, это заразно))

6