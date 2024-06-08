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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 196 оценок

Warhorse Studios поделилась новыми скриншотами из Kingdom Come: Deliverance 2

AceTheKing
Новости

Сегодня разработчики из Warhorse Studios на презентации Summer Game Fest представили новый трейлер предстоящей игры Kingdom Come: Deliverance 2.

Однако помимо трейлера, разработчики так же поделились новыми скриншотами, на которых Генри запечатлен за различными занятиями в игре: полевым сражением, выпивкой с друзьями и путешествию по прекрасным местам внутриигровой Чехии. Некоторые из моменты из скриншотов разработчики показали в трейлере игры.

Релиз игры Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на конец текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Точную дату релиза назовут позже.

2
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
TILL0910
2
EvanescentAdira

Оставил кошелек дома, а расплатиться в корчме надо. Бывает.

0
KANSERVATOR

игра года?

1
вупсич пупсич

Повестки нет, клоунады нет, негров нет. Поставят 6 из 10 либо вообще не будут писать о ней крупные издания.

Из ролевых еще дао драгонвульф вроде будет. Но её сразу можно хоронить.

-1
Ded Chelyabinsk

Это скриншоты из трейлера

0
вупсич пупсич

Прогревайте меня полностью, я хочу эту игру я жажду в нее поиграть.
Наконец то 1 игра за год с нормальным сюжетом будет.

-1
VitalUgo

В новых громких играх остаёться бояться за кривую оптимизацию.

0
вупсич пупсич VitalUgo

В 1 части не было и тут не будет

-1
Mundoggu вупсич пупсич

В первой части была кривая оптимизация на релизе и других багов полно было.

0
вупсич пупсич Mundoggu

Я знаю

0
B e s i k

Kingdom Come:Deliverance 2 очень смахивает на Ремастер Kingdom Come:Deliverance.Даже на скринах по морделица уже видно что анимация будет такая же - куклыманекены ну и боёвка видать будет такая же инвалидская всё это перекочует во вторую серию...Но это не точно.

-5
Котян Сутоевич

Нормальная в игре боёвка, не гони. С анимациями да - в 1-й части они, зачастую, бюджетненько выглядели в тех же диалогах (постоянные взмахи руками, как в RPG 2000-х) но, по крайней мере, явного раздражения не вызывали.

З.Ы. О, криворуким не понравилось моё замечание относительно боевой системы :))

-3
Unicorling Котян Сутоевич

Вся боёвка в игре сводится к вовремя нажатой кнопке Q

-1