Warhorse Studios подробнее рассказали про кулинарию, охоту и выживание в Kingdom Come: Deliverance 2

Warhorse Studios, создатели предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2, подробнее рассказали про то, как кулинария, охота и выживание влияет на погружение игрока в мир игры.

По словам Warhorse Studios, даже армия из одного человека марширует на своем желудке. Среди предательства, дружбы и сражений в игре, полный живот и отдых в постели не менее важны для Генри, чем другие элементы игры.

Тем не менее, при создании игры разработчики придерживались подхода к развитию персонажа через мастерство игрока - блюда не придадут взмахам топора Генри дополнительную мощь и не увеличат скорость его спринта. Эти системы также не предназначены для того, чтобы заставить игроков погрузиться в мир выживания и делать работу ради работы.

Старший гейм-дизайнер игры, Ондржей Биттнер объясняет, что системы отдыха, голода и охоты были созданы для того чтобы помочь игрокам более глубоко погрузиться в мир Богемии:

В игре есть элементы выживания, поэтому вам нужно есть и спать. Но это необходимо для погружения. Несложно быть отдохнувшим и сытым. Большинство игр начинают становиться все быстрее и быстрее. Вы переходите от контрольной точки к контрольной точке и ускоряетесь через цели. Проблема в том, что вы перестаете ощущать мир вокруг себя, потому что вы слишком сосредоточены на задачах.



Мы создаем мир, в котором полезно обращать внимание на свое окружение, и у вас есть время делать это, потому что никто не торопит вас ставить еще одну отметку в вашем журнале.

В естественной среде Богемии игрокам предстоит собирать ингредиенты, необходимые для пропитания и создания зелий в алхимической лаборатории. Со временем еда портится, поэтому, если Генри собирается отправить в дальний путь, то ему, желательно, иметь с собой сухофрукты или вяленое мясо, потому что они хранятся дольше.

Разработчики говорят, что лучший способ продолжить хорошую трапезу - это дневной сон. Чтобы не упасть от усталости, даже Генри время от времени нужно немного поспать. Однако, пока главный герой спит, Богемия и ее жители будут продолжать преследовать свои собственные интересы, которые могут совпадать или не совпадать с интересами Генри. Биттнер говорит, что в такие моменты Генри становится довольно уязвим:

Вы можете быть уязвимы, когда спите. Вас могут ограбить или на вас могут напасть, в зависимости от обстоятельств. В исторических записях палача мы прочли, что были случаи, как грабили дом, напивались, а затем вырубались на кровати — идеальное преступление...



Если вас найдут там, где вас быть не должно - Генри разбудят. Вам придется заплатить штраф, иначе вас арестуют, выпорют или что-нибудь еще!

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.