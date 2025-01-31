Warhorse Studios показала как работают наказания за совершение преступлений в Kingdom Come: Deliverance 2

В преддверии скорого релиза Kingdom Come: Deliverance 2, студия Warhorse представила новый видео, в котором показала как работает закон в игре.

В видео разработчики наглядно продемонстрировали что ждет Генри в случае нарушения закона. Совершая преступления, главный герой подвергается наказанию, величина которого напрямую зависит от серьёзности правонарушения. В случае больших проступков Генри может даже получить клеймо, либо и вовсе быть повешенным.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет уже 4 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.