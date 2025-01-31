Warhorse Studios показала как работают наказания за совершение преступлений в Kingdom Come: Deliverance 2

В преддверии скорого релиза Kingdom Come: Deliverance 2, студия Warhorse представила новый видео, в котором показала как работает закон в игре.
В видео разработчики наглядно продемонстрировали что ждет Генри в случае нарушения закона. Совершая преступления, главный герой подвергается наказанию, величина которого напрямую зависит от серьёзности правонарушения. В случае больших проступков Генри может даже получить клеймо, либо и вовсе быть повешенным.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет уже 4 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Да нам больше интересно то, будет ли о убийстве в драке где-то в глухом закоулке знать весь город, даже если все свидетели убиты и тому подобным преступлениям?)
Не будут. В первой части если тебя спалил стражник и ты получал иконку розыска, в случае если ты его убивал, то следы преступления стирались. Если ты убивал кого-то в деревне , то свидетель бежал до города, потом обратно со стражей, и пока тебя не увидит стража, ты не получал розыска. Но если убивал всех, кто прибежал со свидетелем, то так же розыск снимался. И да, нпс реально бегали ща стражей, как то раз в отдаленной деревне, убежавший нпс вернулся только через 15 или 20 минут
Да все будут перезагружаться, если не получится скрыть преступление
Не пойман, не вор. В этой части они значительно проработали данный аспект, теперь розыск не будет появляться просто так после незаметного совершения преступления.
Перед всяким нехорошим действием можно сохраняться и если что загружаться, совет всем)))
Это джаз фанк, гоу-гоу или уличный хип-хоп? Не могу опознать танец. Классно, что даже в средневековье такие стильные стражники были.