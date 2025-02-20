Warhorse Studios приняла участие во флешмобе с раздачей игры Kingdom Come: Deliverance 2 всем желающим

История началась с темы на reddit с заголовком «Не можете позволить себе игру? Тогда я вам помогу». По словам ее автора verdantsf, так он хотел выразить благодарность за доброту, которую проявил к нему друг в трудные времена. Сначала verdantsf подарил пяти юзерам по копии Kingdom Come: Deliverance 2, а затем еще пятерым - после того, как заявок оказалось больше, чем он ожидал. В целом автор раздал KCD2 на сумму в $600.

Вскоре после этого начался настоящий фурор: в результате еще 30 человек купили копии для тех, кто по тем или иным причинам не смог купить игру. Что немаловажно, verdantsf обновил свой пост после раздачи очередного набора из пяти копий, сообщив, что разработчики из Warhorse Studios не остались равнодушными и подарили автору коллекционное издание KCD2, а также пополнили запас для раздачи.

После того как Warhorse предоставили еще 5 копий, заметив эту тему, была отправлена 3-я партия. Разработчики просто молодцы. Благодарю за коллекционное издание! Также, спасибо команде модераторов за то, что они помогают поддерживать этот сабреддит в отличном состоянии. Большое спасибо!



Читая эту тему, я вижу, что все больше и больше членов сообщества присоединяются к нам, чтобы помочь нашим товарищам в трудные времена. Еще раз спасибо тем 30 из вас, кто покупал KCD2 для других. Командная работа делает мечту реальностью!

Если предположить, что каждый новый меценат купил еще по одной копии другому, то можно подсчитать, что суммарно на покупку и дарение Kingdom Come Deliverance 2 другим людям было потрачено более $2 тысяч. Определенно, это отличная инициатива сообщества и прекрасный жест со стороны чешских разработчиков, тем более что увидеть подобное удается нечасто.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на Xbox Series X|S, PC и PS5. Это, без сомнения, одна из лучших игр года, так что если вам нравятся RPG, обязательно купите ее.