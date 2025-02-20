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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9 2 752 оценки

Warhorse Studios приняла участие во флешмобе с раздачей игры Kingdom Come: Deliverance 2 всем желающим

Gruz_
Новости

История началась с темы на reddit с заголовком «Не можете позволить себе игру? Тогда я вам помогу». По словам ее автора verdantsf, так он хотел выразить благодарность за доброту, которую проявил к нему друг в трудные времена. Сначала verdantsf подарил пяти юзерам по копии Kingdom Come: Deliverance 2, а затем еще пятерым - после того, как заявок оказалось больше, чем он ожидал. В целом автор раздал KCD2 на сумму в $600.

Вскоре после этого начался настоящий фурор: в результате еще 30 человек купили копии для тех, кто по тем или иным причинам не смог купить игру. Что немаловажно, verdantsf обновил свой пост после раздачи очередного набора из пяти копий, сообщив, что разработчики из Warhorse Studios не остались равнодушными и подарили автору коллекционное издание KCD2, а также пополнили запас для раздачи.

После того как Warhorse предоставили еще 5 копий, заметив эту тему, была отправлена 3-я партия. Разработчики просто молодцы. Благодарю за коллекционное издание! Также, спасибо команде модераторов за то, что они помогают поддерживать этот сабреддит в отличном состоянии. Большое спасибо!

Читая эту тему, я вижу, что все больше и больше членов сообщества присоединяются к нам, чтобы помочь нашим товарищам в трудные времена. Еще раз спасибо тем 30 из вас, кто покупал KCD2 для других. Командная работа делает мечту реальностью!

Если предположить, что каждый новый меценат купил еще по одной копии другому, то можно подсчитать, что суммарно на покупку и дарение Kingdom Come Deliverance 2 другим людям было потрачено более $2 тысяч. Определенно, это отличная инициатива сообщества и прекрасный жест со стороны чешских разработчиков, тем более что увидеть подобное удается нечасто.

Одному игроку так понравилась KCD 2, что он начал раздавать бесплатные копии игры всем желающим

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на Xbox Series X|S, PC и PS5. Это, без сомнения, одна из лучших игр года, так что если вам нравятся RPG, обязательно купите ее.

55
50
Комментарии: 50
Ваш комментарий
Vitali Ford

Да что такое то, они не то что защиту не поставили, они игру бесплатно раздают нуждающимся. Игра отличная кстати❤️

38
ZAUSA

Сидеры тоже бесплатно раздают.)

-9
utmuk ZAUSA

Тсс

0
211186

Молодцы!

8
BloomingVysor

Ждем ккд 3)

5
Kykyryzec

Для начала дождаться бы хардкор и длс(

0
Пользователь ВКонтакте

Я думал, он ссылку скинет на рутрекер. // Петр Говенко

3
buddaset

Надеюсь так же и с ремейком готики будет

2
Ashley33

А где можно так ключ попросить, я бы поучаствовал в получении.

2
DarMatroskina

можешь на работу устроиться и в целом ничего просить не придется

-2
Tiger Goose DarMatroskina

Игрожур что-то говорит о работе. Забавно.

11
Ds_Raider

Если прям хочется поиграть, то предлагаю скосплеить Джека Воробья. А если нужна лицензия именно с раздачи на форумах… ну такое)

0
La ti krisa

На сайте у хатаба спроси.

0
Ashley33 DarMatroskina

забавный..

0
Arik 8100

Настоящие профи!Игра великолепна,однозначно рпг года!а хейтеры задыхаются от злобы!Вавра красавец!вот как нужно делать игры!

2
grobor root

Какие то нонеймаы всё время говорят о игре года с графикой пастгена, и самое интересное, больше об этом никто не говорит

-1
AntiFlash123

Данная акция распространяется на жителей Российской Федерации или как обычно?

1
Алекс Рейлор

Жители Российской Федерации — нежелательный сегмент для Даниэля Вавра. И игра в Стиме для ру.региона закрыта.

7
koenigsegg22 Алекс Рейлор

В скором времени эти студии прогнутся под Трампа.

3
ZAUSA koenigsegg22

И Маск. Маск же. Не забудьте упомянуть Маска, а то как без "Маска Трамповича".

-9
La ti krisa koenigsegg22

Ну им не впервой прогибаться, под Байданом прогнулись же.

0
Пользователь ВКонтакте

Братишка, я тебе копию принес // Мистер Бёрнс

1
SmilingQuillonard

"Warhorse Studios устроили щедрый раздач-апокалипсис: Kingdom Come: Deliverance 2 теперь у всех, кто успел кликнуть быстрее меча! Видимо, решили, что средневековье должно быть доступно каждому, даже если у вас вместо доспехов — пижама и чай с печеньками." 🏰🖱️

1
jax baron

Я так с торрент зеркалами и магнитами вообще всему миру раздавать могу

1
Grognac

Вот что значит настоящие професионалы своего дела любящие свое творчество и людей !Молодцы ребята!!разработчикам респект...Вавра Лутчший)))))

0
Arik 8100

100%!а всякий сброд хейтерский не слушай!

1
grobor root Arik 8100
-1
Гейб 30 процентный

Так она же без денувы. Нашли о чем печалиться... Тупо реклама и не более.

0
SOLUS5678

Молодцы!.

0
grobor root

Самая благородная раздача, истинных ценителей, это

Хотя не советую эту игру., устаревшую по всем параметрам

-1
H82Y

Вот если бы в Стиме всем бесплатно раздали ,а то каждый раз патчи и репаки перекачивать ужас как неудобно

-3
Scerkrou7

Действительно, а зарплату и покрытия расходов студии заплатишь ты и будешь платить дальше. Согласен?

5
My life is a game

покупай игры и не парься,ну только те что по финансам не жмут тебе, и хочешь продолжения этой игры

0
Ashley33 My life is a game

Так нам не продают. Силой и обманом заставить их взять деньги?

2
Алан Битаров

Может тебе ещё и денег бесплатно давать? Губу закатай, а то до пола свисает. Судьба пиратов в том и заключается, чтоб каждый раз перекачивать репак, как выходит новое обновление. Зато бесплатно.

4
My life is a game Ashley33

ну нам и колу не продают, и айфоны, но покупаем же
параллельный импорт и прочее много чего еще
что отказываться то от благ из за того что дурачков в правительстве

-1
potter790

Чо всё да? Неделю то хоть продержалась щедевр 10 из 10 xD)))

-9
Алан Битаров

Ну как бы держится до сих пор.

-1
potter790 Алан Битаров

Так держится что проводят акции с бесплатной раздачей? Не говоря уже что её можно бесплатно с торрента скачать.

-4
Алан Битаров potter790

Это жест доброй воли, дурачок. Если пару копий бесплатно подарили, это не значит, что у игры все плохо.

-1
potter790 Алан Битаров

Дурочка в зеркале увидишь имбецил. Вы тут давеча ДЕ поносили, чот не слыхал что бы её бесплатно раздавали. Рокстар и вовсе наверно сильно удивляются, а чо так можно было? xD))

0
grobor root potter790

Факт, притом неоспоримый

0
AlexFoRestor

Kingdom Come с лопаты - всем желающим!

-13
ZAUSA

С лопаты? Вы не понимаете, что это значит.

-4
trueseva ZAUSA

Блины с лопаты раздавали где-то, так там бабки чуть не задавились от халявы

3
ZAUSA trueseva

Вопрос не к халяве, а к тому, что людям что-то подают с лопаты (типа как животным) и они берут. Тут такого нет.

11
trueseva ZAUSA

Ну лопата же чистая была...да и к каждому с тарелкой подходить ой как неудобно..........

0
AlexFoRestor ZAUSA

Как это не понимаю. Очень даже понимаю)

-2