Warhorse Studios приняла участие во флешмобе с раздачей игры Kingdom Come: Deliverance 2 всем желающим

История началась с темы на reddit с заголовком «Не можете позволить себе игру? Тогда я вам помогу». По словам ее автора verdantsf, так он хотел выразить благодарность за доброту, которую проявил к нему друг в трудные времена. Сначала verdantsf подарил пяти юзерам по копии Kingdom Come: Deliverance 2, а затем еще пятерым - после того, как заявок оказалось больше, чем он ожидал. В целом автор раздал KCD2 на сумму в $600.
Вскоре после этого начался настоящий фурор: в результате еще 30 человек купили копии для тех, кто по тем или иным причинам не смог купить игру. Что немаловажно, verdantsf обновил свой пост после раздачи очередного набора из пяти копий, сообщив, что разработчики из Warhorse Studios не остались равнодушными и подарили автору коллекционное издание KCD2, а также пополнили запас для раздачи.
После того как Warhorse предоставили еще 5 копий, заметив эту тему, была отправлена 3-я партия. Разработчики просто молодцы. Благодарю за коллекционное издание! Также, спасибо команде модераторов за то, что они помогают поддерживать этот сабреддит в отличном состоянии. Большое спасибо!
Читая эту тему, я вижу, что все больше и больше членов сообщества присоединяются к нам, чтобы помочь нашим товарищам в трудные времена. Еще раз спасибо тем 30 из вас, кто покупал KCD2 для других. Командная работа делает мечту реальностью!
Если предположить, что каждый новый меценат купил еще по одной копии другому, то можно подсчитать, что суммарно на покупку и дарение Kingdom Come Deliverance 2 другим людям было потрачено более $2 тысяч. Определенно, это отличная инициатива сообщества и прекрасный жест со стороны чешских разработчиков, тем более что увидеть подобное удается нечасто.
Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на Xbox Series X|S, PC и PS5. Это, без сомнения, одна из лучших игр года, так что если вам нравятся RPG, обязательно купите ее.
Да что такое то, они не то что защиту не поставили, они игру бесплатно раздают нуждающимся. Игра отличная кстати❤️
Сидеры тоже бесплатно раздают.)
Тсс
Молодцы!
Ждем ккд 3)
Для начала дождаться бы хардкор и длс(
Я думал, он ссылку скинет на рутрекер. // Петр Говенко
Надеюсь так же и с ремейком готики будет
А где можно так ключ попросить, я бы поучаствовал в получении.
можешь на работу устроиться и в целом ничего просить не придется
Игрожур что-то говорит о работе. Забавно.
Если прям хочется поиграть, то предлагаю скосплеить Джека Воробья. А если нужна лицензия именно с раздачи на форумах… ну такое)
На сайте у хатаба спроси.
забавный..
Настоящие профи!Игра великолепна,однозначно рпг года!а хейтеры задыхаются от злобы!Вавра красавец!вот как нужно делать игры!
Какие то нонеймаы всё время говорят о игре года с графикой пастгена, и самое интересное, больше об этом никто не говорит
Данная акция распространяется на жителей Российской Федерации или как обычно?
Жители Российской Федерации — нежелательный сегмент для Даниэля Вавра. И игра в Стиме для ру.региона закрыта.
В скором времени эти студии прогнутся под Трампа.
И Маск. Маск же. Не забудьте упомянуть Маска, а то как без "Маска Трамповича".
Ну им не впервой прогибаться, под Байданом прогнулись же.
Братишка, я тебе копию принес // Мистер Бёрнс
"Warhorse Studios устроили щедрый раздач-апокалипсис: Kingdom Come: Deliverance 2 теперь у всех, кто успел кликнуть быстрее меча! Видимо, решили, что средневековье должно быть доступно каждому, даже если у вас вместо доспехов — пижама и чай с печеньками." 🏰🖱️
Я так с торрент зеркалами и магнитами вообще всему миру раздавать могу
Вот что значит настоящие професионалы своего дела любящие свое творчество и людей !Молодцы ребята!!разработчикам респект...Вавра Лутчший)))))
100%!а всякий сброд хейтерский не слушай!
Так она же без денувы. Нашли о чем печалиться... Тупо реклама и не более.
Молодцы!.
Самая благородная раздача, истинных ценителей, это
Хотя не советую эту игру., устаревшую по всем параметрам
Вот если бы в Стиме всем бесплатно раздали ,а то каждый раз патчи и репаки перекачивать ужас как неудобно
Действительно, а зарплату и покрытия расходов студии заплатишь ты и будешь платить дальше. Согласен?
покупай игры и не парься,ну только те что по финансам не жмут тебе, и хочешь продолжения этой игры
Так нам не продают. Силой и обманом заставить их взять деньги?
Может тебе ещё и денег бесплатно давать? Губу закатай, а то до пола свисает. Судьба пиратов в том и заключается, чтоб каждый раз перекачивать репак, как выходит новое обновление. Зато бесплатно.
ну нам и колу не продают, и айфоны, но покупаем же
параллельный импорт и прочее много чего еще
что отказываться то от благ из за того что дурачков в правительстве
Чо всё да? Неделю то хоть продержалась щедевр 10 из 10 xD)))
Ну как бы держится до сих пор.
Так держится что проводят акции с бесплатной раздачей? Не говоря уже что её можно бесплатно с торрента скачать.
Это жест доброй воли, дурачок. Если пару копий бесплатно подарили, это не значит, что у игры все плохо.
Дурочка в зеркале увидишь имбецил. Вы тут давеча ДЕ поносили, чот не слыхал что бы её бесплатно раздавали. Рокстар и вовсе наверно сильно удивляются, а чо так можно было? xD))
Факт, притом неоспоримый
Kingdom Come с лопаты - всем желающим!
С лопаты? Вы не понимаете, что это значит.
Блины с лопаты раздавали где-то, так там бабки чуть не задавились от халявы
Вопрос не к халяве, а к тому, что людям что-то подают с лопаты (типа как животным) и они берут. Тут такого нет.
Ну лопата же чистая была...да и к каждому с тарелкой подходить ой как неудобно..........
Как это не понимаю. Очень даже понимаю)