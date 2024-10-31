Warhorse Studios проведёт первый стрим разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2 в начале ноября

Несмотря на перенос, Warhorse Studios есть что рассказать и показать о грядущей средневековой ролевой игре Kingdom Come: Deliverance 2. Создатели в социальных сетях заявили, что совсем скоро, 5 ноября, проведут первый стрим разработчиков, где подробнее расскажут о проекте, ответят на вопросы сообщества. Также ожидается несколько сюрпризов. Мероприятия начнётся в 20:00 МСК.

Ожидание окончено. Наша первая трансляция разработчиков Kingdom Come: Deliverance II, которую проведет не кто иной, как сам сэр Тоби, состоится 5 ноября в 20:00 по московскому времени на Twitch. Увидьте все, что мы рассказали на недавних мероприятиях, сессию вопросов и ответов, а может быть, и один-два сюрприза... Не пропустите!