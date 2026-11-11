Warhorse Studios сообщает о прогрессе после хакерской атаки - разработка игр остаётся в приоритете

Чешская студия Warhorse Studios, создавшая успешную серию Kingdom Come: Deliverance, опубликовала новую информацию о недавней кибератаке. Разработчики подтвердили, что ситуация постепенно нормализуется, хотя процесс восстановления пострадавших систем ещё продолжается. При этом они заверили поклонников, что их главной целью по-прежнему остаётся создание качественных игр.

После недавней кибератаки мы уверенно движемся к разрешению ситуации. Несмотря на то что работы по восстановлению ещё ведутся, наш приоритет остаётся неизменным — создание отличных игр.

Чешские разработчики также поблагодарили фанатов, партнёров и всех, кто оказал им поддержку в последние дни.

Напомним, что впервые о кибератаке в Warhorse сообщили 27 октября 2026 года. Позже студия подтвердила, что злоумышленники получили несанкционированный доступ к корпоративным системам, что привело к сбоям в работе некоторых внутренних сервисов. В неофициальных источниках также появилась информация о возможной приостановке разработки новых проектов и требованиях выкупа.

В настоящее время Warhorse Studios работает над новым приключением в мире Kingdom Come, а также над масштабной ролевой игрой по вселенной «Властелина колец». Релиз первого из этих проектов может состояться уже в следующем году — официально он запланирован на период с апреля 2027 по март 2028 года. Существуют предположения, что игра получит название Kingdom Come: Salvation.