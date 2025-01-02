Warhorse Studios: уже через несколько дней ревью-копии Kingdom Come: Deliverance 2 отправятся различным изданиям

Пиар-менеджер студии Warhorse, Тобиас Штольц-Цвиллинг, поделился информацией о том, что уже через несколько дней ревью-копии предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 будут отправлены различным изданиям - за четыре недели до релиза игры.
Штольц-Цвиллинг сообщил об этом в соцсетях, признав, что изрядно нервничает:
Мы отправим #KCD2 коды отзывов в ближайшие несколько дней (да...за 4 недели до релиза). Отныне все будет в руках Богов Обзоров (пожалуйста, будьте добры). Не буду врать... Я нервничаю, но также взволнован. 6 лет работы покидают родное гнездо.
Если вас не выбрали в качестве рецензента, не расстраивайтесь, попробуйте связаться с вашими местными представителями издательства Plaion (пожалуйста, не ко мне - у меня нет никаких кодов).
В любом случае... #KCD2 уже на финишной прямой... ждите первых впечатлений уже на следующей неделе.
Audentes Fortuna Iuvat*.
*Удача помогает смелым
Таким образом, больше никаких переносов, а у журналистов будет достаточно времени для того, чтобы как следует ознакомиться с игрой.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
ого ого, надо успеть пройти 1 часть :)
Жалко, что в ру стиме продавать не будет, я бы купил
все равно они когда то вернуться на ру рынок, и купишь по скидону большому)
Ну по крайней мере они в своей игре уверены!
Ждём совершенно беспалевных оценок 9,5 из 10
Думаю, это будут вполне заслуженные оценки ) надеюсь на это. Я только несколько дней назад закончил проходить первую часть, а до сих пор под впечатлением, со времен первого Ассасина меня игры на такие эмоции не пробивали. Вавра умеет делать круто.
Ну февраль точно будет посвящен полностью этой игре.
А спустя пару месяцев можно будет посмотреть, что там вышло еще.
вообще февраль как то слишком насыщен на игры
даже пугает это немного
А еще там 30 января Marvel Человек-Паук 2, а 28 января дополнение к Атомику
Слишком много контента, боюсь как бы оставшаяся часть года пустой не была
На этот год приличное количество релизов запланирована, как минимум от Microsoft. Помимо этого предположительно выйдет GTA VI (скорее всего осенью) и в марте новая игра от разработчиков It Takes Two. Так что, год не должен быть пустым
Гта 6 не смогу поиграть, консоль может возьму, но брать консоль ради 1 игры наверное странно
---Kingdom Come: Deliverance 2---
Типо Готики игра или нет ?! Если нет русской озвучки , то и бесплатно не нужна....
Не будет, да и не обязана быть
Если это для тебя важный критерий, то дай бог 3-5 игры за год поиграешь
типо Скайрима - только орать будешь ты в монитор, когда тебя три колхозника отмудохает, а сохранение было час назад. топ игра по правдоподобности
Лично мне напомнила сильно Готику, особенно 3 часть (баги кст тож были) "иди туда... на север)) ищи там то.. следуй за какашками лошади.. и все в таком духе, но более, значительно дружелюбнее: поисковую зону обводят, есть фаст тревел с случайными событиями и тп, аккуратно вписанные в контекст игры современные фичи.
Ну блин, поставь нейронную озвучку, если игра зайдет и это единственная фактор непреодолимой силы, как вариант.
И главное это ощущения как растет твой герой, от бомжа до реального убер солдата
Есть что полутать, и как нарядиться (не в стеклянную броню с рогами и вешалками для одежды на шлеме) и классные перки которые реально полезны
6,5 млн. руб. и gamesvoice сделают озвучку