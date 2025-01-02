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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 396 оценок

Warhorse Studios: уже через несколько дней ревью-копии Kingdom Come: Deliverance 2 отправятся различным изданиям

AceTheKing
Новости

Пиар-менеджер студии Warhorse, Тобиас Штольц-Цвиллинг, поделился информацией о том, что уже через несколько дней ревью-копии предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 будут отправлены различным изданиям - за четыре недели до релиза игры.

Штольц-Цвиллинг сообщил об этом в соцсетях, признав, что изрядно нервничает:

Мы отправим #KCD2 коды отзывов в ближайшие несколько дней (да...за 4 недели до релиза). Отныне все будет в руках Богов Обзоров (пожалуйста, будьте добры). Не буду врать... Я нервничаю, но также взволнован. 6 лет работы покидают родное гнездо.

Если вас не выбрали в качестве рецензента, не расстраивайтесь, попробуйте связаться с вашими местными представителями издательства Plaion (пожалуйста, не ко мне - у меня нет никаких кодов).

В любом случае... #KCD2 уже на финишной прямой... ждите первых впечатлений уже на следующей неделе.

Audentes Fortuna Iuvat*.

*Удача помогает смелым

Таким образом, больше никаких переносов, а у журналистов будет достаточно времени для того, чтобы как следует ознакомиться с игрой.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

9
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
My life is a game

ого ого, надо успеть пройти 1 часть :)

2
Dark1994

Жалко, что в ру стиме продавать не будет, я бы купил

1
My life is a game

все равно они когда то вернуться на ру рынок, и купишь по скидону большому)

-3
MaxxHouse303

Ну по крайней мере они в своей игре уверены!

-1
Doctor_Zloi

Ждём совершенно беспалевных оценок 9,5 из 10

-2
North235

Думаю, это будут вполне заслуженные оценки ) надеюсь на это. Я только несколько дней назад закончил проходить первую часть, а до сих пор под впечатлением, со времен первого Ассасина меня игры на такие эмоции не пробивали. Вавра умеет делать круто.

0
вупсич пупсич

Ну февраль точно будет посвящен полностью этой игре.
А спустя пару месяцев можно будет посмотреть, что там вышло еще.

-3
My life is a game

вообще февраль как то слишком насыщен на игры
даже пугает это немного
А еще там 30 января Marvel Человек-Паук 2, а 28 января дополнение к Атомику
Слишком много контента, боюсь как бы оставшаяся часть года пустой не была

0
PolGhost My life is a game

На этот год приличное количество релизов запланирована, как минимум от Microsoft. Помимо этого предположительно выйдет GTA VI (скорее всего осенью) и в марте новая игра от разработчиков It Takes Two. Так что, год не должен быть пустым

-2
My life is a game PolGhost

Гта 6 не смогу поиграть, консоль может возьму, но брать консоль ради 1 игры наверное странно

1
Go_Ra

---Kingdom Come: Deliverance 2---

Типо Готики игра или нет ?! Если нет русской озвучки , то и бесплатно не нужна....

-6
My life is a game

Не будет, да и не обязана быть
Если это для тебя важный критерий, то дай бог 3-5 игры за год поиграешь

-1
BigusDickus

типо Скайрима - только орать будешь ты в монитор, когда тебя три колхозника отмудохает, а сохранение было час назад. топ игра по правдоподобности

-3
Mitya Architect

Лично мне напомнила сильно Готику, особенно 3 часть (баги кст тож были) "иди туда... на север)) ищи там то.. следуй за какашками лошади.. и все в таком духе, но более, значительно дружелюбнее: поисковую зону обводят, есть фаст тревел с случайными событиями и тп, аккуратно вписанные в контекст игры современные фичи.

Ну блин, поставь нейронную озвучку, если игра зайдет и это единственная фактор непреодолимой силы, как вариант.

И главное это ощущения как растет твой герой, от бомжа до реального убер солдата
Есть что полутать, и как нарядиться (не в стеклянную броню с рогами и вешалками для одежды на шлеме) и классные перки которые реально полезны

-1
Mystik_86

6,5 млн. руб. и gamesvoice сделают озвучку

-2