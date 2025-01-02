Warhorse Studios: уже через несколько дней ревью-копии Kingdom Come: Deliverance 2 отправятся различным изданиям

Пиар-менеджер студии Warhorse, Тобиас Штольц-Цвиллинг, поделился информацией о том, что уже через несколько дней ревью-копии предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2 будут отправлены различным изданиям - за четыре недели до релиза игры.

Штольц-Цвиллинг сообщил об этом в соцсетях, признав, что изрядно нервничает:

Мы отправим #KCD2 коды отзывов в ближайшие несколько дней (да...за 4 недели до релиза). Отныне все будет в руках Богов Обзоров (пожалуйста, будьте добры). Не буду врать... Я нервничаю, но также взволнован. 6 лет работы покидают родное гнездо.



Если вас не выбрали в качестве рецензента, не расстраивайтесь, попробуйте связаться с вашими местными представителями издательства Plaion (пожалуйста, не ко мне - у меня нет никаких кодов).



В любом случае... #KCD2 уже на финишной прямой... ждите первых впечатлений уже на следующей неделе.



Audentes Fortuna Iuvat*.



*Удача помогает смелым

Таким образом, больше никаких переносов, а у журналистов будет достаточно времени для того, чтобы как следует ознакомиться с игрой.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.