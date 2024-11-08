Warhorse Studios заявила, что не боится конкуренции Kingdom Come: Deliverance 2 с Assassin's Creed: Shadows

У разработчиков из студии Warhorse состоялось интервью с изданием GRY-Online, в котором они поделились подробностями Kingdom Come: Deliverance 2, а так же обсудили конкуренцию с другими проектами в феврале следующего года.
По словам разработчиков, несмотря на довольно плотный график в феврале, в котором выходит целый ряд крупных проектов, таких как: Assassin's Creed: Shadows, Monster Hunter Wilds, Avowed, Civilization VII и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, студия не боится конкуренции с ними.
Конечно разработчики не испытывают от этого восторга, но считают это обычным делом - тяжело подобрать удачный месяц, в котором бы совсем не было конкурентов. Кроме того, реальных конкурентов с историческим сеттингом не слишком и много - лишь Assassin's Creed: Shadows и Civilization VII, однако они предлагают совершенно иной геймплей.
Warhorse Studios обещает, что техническое качество сиквела будет выгодно отличаться в лучшую сторону по сравнению с оригинальной игрой - разработчики считают, что в этот раз им удалось сделать действительно качественную игру. Недавно студии удалось совершить прорыв в оптимизации игры - она уже работает заметно быстрее, чем ожидали разработчики всего несколько месяцев назад. По поводу поддержки PS5 Pro разработчики на данный момент не могут сказать ничего конкретного.
В Warhorse Studios отметили, что сиквел будет даже точнее в историческом плане, чем Kingdom Come: Deliverance. При создании продолжения студия уделила этому еще больше внимания, чем при разработке оригинала. В частности разработчики путешествовали по Кутна-Горе, исследуя местность и привезя с собой множество фотографий, а так же сотрудничали с рядом профессиональных историков.
По словам Warhorse, игрой заинтересовались даже музеи и университеты. Возможно после релиза игры студия скооперируется с музеями и найдет способ предоставить посетителям какой-либо интерактивный способ ознакомления со средневековой Чехией.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Ставлю на то, что KCD уделает новых ассасинов всухую. Игры сделанные с душой и уважением к истории, должны заставлять сосать конвейерный проходняк.
Ассасины за неделю продадутся лучше, чем KCD за год. тут спорить смысла нет
Kingdom Come: Deliverance 2 против Assassin's Creed: Shadows
Как ни странно но там шоколадный одержал победу😁
Так чего им конкурировать? Там ЦА совсем разные, предполагаю что фанам Оссосина по большей части геймплей KDC вообще не заходит, и наоборот. Я лично буду играть в KDC, Оссосины для меня кончились на Черном Флаге.
Так наоборот. Все, кто по своей глупости, купят и пойдут играть в AS shadows, когда поймут какое оно прогрессивное го*но, с удовольствием отведут душу в Kingdom come. Тут , как таковой, конкуренции нет, одни плюсы
Кто первый выходит тот и выйграл. Кк2 ранее выходит и у нее защиты вроде не будет. А значит у людей времени не будет на ас так как там все же защита будет)
Так совершенное разные игры же
Но фан база выращеная на серии по более будет. Но я все равно кк2 выберу
Я не фанат КК2, 1 купил, но не осилил(cлишком много реализма как по мне), но мне кажется КК2 будет лучше в продажах, чем Shadows
Я сам делал предзаказ кк1, но прощел ее впервые после анонса 2й
Ubisoft заявила, что не боится конкуренции Assassin's Creed: Shadows с Kingdom Come: Deliverance 2
В качестве причины Ив Гийемо указал, что в Kingdom Come Deliverance 2 главный герой белый мужчина натуральной ориентации, а сама игра пытается следовать историческому контексту. По мнению главы Ubisoft, это не то, что нужно игрокам. По этому Ubisoft в своем новом продукте делает упор на разнообразие и мультикультурализме. Для этого разработчики из Ubisoft НЕ путешествовали по Японии, не исследовали местность и не привезли с собой множество фотографий, а так же купили несколько непрофессиональных историков, чтоб они подтвердили, что легендарный чернокожий самурай Ясуке был императором Японии.
ну да, ведь последние годы показали как игроки любят мультикультурное разнообразие, инклюзивность и "прогрессивные" взгляды...
ты сделал мой день
Это нишевая игра с кучей фанатов, которым до махнатки выход других тайтлов.
Ну правильно, а чего им убогих бояться то?))
Недоассасины недотягивают до данной игры. Там треш и содомия, тут история без бреда. Первая часть была интересной, пусть и были недочёты. Будет интересно посмотреть вторую.
Ну хоть игры исторические обе, но они не точно исторические, а асасин еще и фантастика)
Повесточный конвейер против нормальной игры , ну и ну, да и тем более с рядом событий произошедших с Юбиками, думаю игроки присмотрятся к KCD . Единственное , такой порог входа как реализм игры, может многих притормозить. Желаю удачи Даниэлю Вавре , а Юбикам не утонуть в болоте собственных глупых решений.
Ну так потому что это ассассину надо бояться)
Никто не боится "черных самураев"
А зря, он с двумя дубинами ходит)
как может хит конкурировать с нигеро трешаком ? xD
Тоже мне конкуренция...я понимаю если б в конкурентах призрак Цусимы был...
Это юбики должны боятся
Помоему они давно ничего боятся
К чему вообще эти заявления? Все равно, что сказать, небо не боится конкурировать с дном.
Помню историю как два разраба поехали в Грецию снимать географию, чтобы в Арму 3 занести, а их заломали там и сроки нехилые светили. Так то, те же чуваки сейчас в багхорсах, те что были в б.и. И привычки те же, что радует. Главное, чтобы идюотских выдумок из головы не пихали, как в первой части. Про боевку и так все ясно, цирк и клоуны, но сейчас, к сожалению, достоверный мечевой бой, никто не сделает.
вот бы и смута в таком же виде вышла а не вот это вот все
и очень надеюсь на чешкую озвучку
Ещё бы им бояться, ККД2 это аутентичная, уникальная игра, а атсасины это всратый конвеер
Какая там конкуренция с конвеером, который уже всем надоел!?;))))))
Её не будет, kdc2 не вывезет // Денис Иванов