Warhorse Studios заявила, что не боится конкуренции Kingdom Come: Deliverance 2 с Assassin's Creed: Shadows

У разработчиков из студии Warhorse состоялось интервью с изданием GRY-Online, в котором они поделились подробностями Kingdom Come: Deliverance 2, а так же обсудили конкуренцию с другими проектами в феврале следующего года.

По словам разработчиков, несмотря на довольно плотный график в феврале, в котором выходит целый ряд крупных проектов, таких как: Assassin's Creed: Shadows, Monster Hunter Wilds, Avowed, Civilization VII и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, студия не боится конкуренции с ними.

Конечно разработчики не испытывают от этого восторга, но считают это обычным делом - тяжело подобрать удачный месяц, в котором бы совсем не было конкурентов. Кроме того, реальных конкурентов с историческим сеттингом не слишком и много - лишь Assassin's Creed: Shadows и Civilization VII, однако они предлагают совершенно иной геймплей.

Warhorse Studios обещает, что техническое качество сиквела будет выгодно отличаться в лучшую сторону по сравнению с оригинальной игрой - разработчики считают, что в этот раз им удалось сделать действительно качественную игру. Недавно студии удалось совершить прорыв в оптимизации игры - она уже работает заметно быстрее, чем ожидали разработчики всего несколько месяцев назад. По поводу поддержки PS5 Pro разработчики на данный момент не могут сказать ничего конкретного.

В Warhorse Studios отметили, что сиквел будет даже точнее в историческом плане, чем Kingdom Come: Deliverance. При создании продолжения студия уделила этому еще больше внимания, чем при разработке оригинала. В частности разработчики путешествовали по Кутна-Горе, исследуя местность и привезя с собой множество фотографий, а так же сотрудничали с рядом профессиональных историков.

По словам Warhorse, игрой заинтересовались даже музеи и университеты. Возможно после релиза игры студия скооперируется с музеями и найдет способ предоставить посетителям какой-либо интерактивный способ ознакомления со средневековой Чехией.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.