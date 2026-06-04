Ютубер выяснил, откуда берется вода в фонтане Куттенберга, который постоянно провоцирует Индржиха

Популярный ютубер Any Austin, известный своими дотошными исследованиями деталей в открытых мирах видеоигр, выпустил новое видео, в котором наконец-то ответил на вопрос, который мучал Индржиха в Kingdom Come: Deliverance 2. В Куттенберге фонтан в центре города постоянно провоцирует главного героя на реплику "Фонтан? Здесь, в центре города? Откуда берется вода?" Эта фраза срабатывает почти каждый раз при приближении, что и подтолкнуло Any Austin к глубокому расследованию.

В настоящей Кутной Горе вода в аналогичный фонтан поступала из источника Святого Адальберта, расположенного западнее города. В игре разработчики Warhorse Studios воссоздали эту систему с высокой точностью. Источник находится в лесу недалеко от Быланы (не отмечен на карте). Оттуда вода по акведуку (часть которого тоже можно найти в игре) и подземным трубам поступает в городской фонтан.

Any Austin не только нашел скрытый акведук и источник в игре, но и связался с разработчиками. Те подтвердили его теорию: система - это пасхалка, вдохновленная реальной историей. При этом подземные воды рядом с городом загрязнены из-за интенсивной добычи серебра, поэтому чистую воду пришлось вести издалека.

Интересный факт: бесконечно повторяющаяся реплика Индро изначально была багом. Разработчики собирались ее пофиксить, но она стала мемом в сообществе, поэтому решили оставить. Именно этот баг и запустил целое расследование.