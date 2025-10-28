ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 279 оценок

Завершение эпохи: Warhorse Studios прощается с Индржихом и раскрывает планы на будущее

2BLaraSex 2BLaraSex

Завершающим третьим дополнением "Mysteria Ecclesiae" для Kingdom Come: Deliverance 2 студия Warhorse Studios ставит точку в истории Индржиха из Скалицы. В эксклюзивном интервью польскому порталу Gry-Online представитель студии рассказал, почему это конец целой саги, и что ждет разработчиков дальше.

Дополнение "Mysteria Ecclesiae", выходящее в ноябре 2025 года, с высокой вероятностью станет последним появлением Индро и мира Kingdom Come: Deliverance на экранах игроков. По словам Тобиаса Штольца-Цвиллинга, директора по коммуникациям Warhorse Studios, студия не планирует "доить" франшизу, выпуская сиквелы один за другим.

Мы закончили то, что задумали с самого начала, с нашего Kickstarter'а. Вся большая история Kingdom Come завершена, - заявил Штольц-Цвиллинг.

Однако дверь в мир Kingdom Come все еще приоткрыта. "Ничто не исключено, - отметил Тоби. - Возможно, в будущем появится повод вернуться к Kingdom Come. Мы создали сильное и интересное IP".

После заслуженного отпуска в декабре 2025 года команда Warhorse Studios с головой окунется в новый проект. Хотя детали пока хранятся в тайне, кое-что о будущем студии известно.

Мы определенно останемся в жанре RPG! Это наш дом, наша визитная карточка, и мы хотим создавать еще более захватывающие истории в этом жанре. Но мы также хотим заняться чем-то новым, свежим.

В настоящее время студия, в которой работает около 280 человек, уже готовит несколько прототипов, тестируя новые идеи, механики и технологии.

Таким образом, 2025 год станет годом окончательного прощания с Индро. Игроков ждет последнее путешествие в ноябре, а самих создателей - новое, еще неизведанное приключение.

18
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
J a r v i s

Ура, наконец-то это унылый кал позади, как хорошо что они не стали растягивать это на целый конвейер.

11
ScandalousVaclav

Чего ты орешь как белый медведь в теплую погоду? Все и так знают что ты имбецил.

10
Константин335

Правильное решение. Лучше пусть следующая игра будет чем то новым

4
-zotik-

Жаль не трилогия ну и ладно

4
Иваныч из Тулы

Спасибо разработчикам за интересную серию 🍻

2
Секас Машин

хотелось бы от этой студии увидеть что-нибудь в жанре фэнтези, или постапокалиптики

1
Kickapoo

Ага, в жанре киберпанк

ANTHAR

А Прагу хотелось бы увидеть

SergNov

Ну и дураки,выпустят какую-нибудь дрянь,которая никому будет не интересна.