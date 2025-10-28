Завершение эпохи: Warhorse Studios прощается с Индржихом и раскрывает планы на будущее

Завершающим третьим дополнением "Mysteria Ecclesiae" для Kingdom Come: Deliverance 2 студия Warhorse Studios ставит точку в истории Индржиха из Скалицы. В эксклюзивном интервью польскому порталу Gry-Online представитель студии рассказал, почему это конец целой саги, и что ждет разработчиков дальше.
Дополнение "Mysteria Ecclesiae", выходящее в ноябре 2025 года, с высокой вероятностью станет последним появлением Индро и мира Kingdom Come: Deliverance на экранах игроков. По словам Тобиаса Штольца-Цвиллинга, директора по коммуникациям Warhorse Studios, студия не планирует "доить" франшизу, выпуская сиквелы один за другим.
Мы закончили то, что задумали с самого начала, с нашего Kickstarter'а. Вся большая история Kingdom Come завершена, - заявил Штольц-Цвиллинг.
Однако дверь в мир Kingdom Come все еще приоткрыта. "Ничто не исключено, - отметил Тоби. - Возможно, в будущем появится повод вернуться к Kingdom Come. Мы создали сильное и интересное IP".
После заслуженного отпуска в декабре 2025 года команда Warhorse Studios с головой окунется в новый проект. Хотя детали пока хранятся в тайне, кое-что о будущем студии известно.
Мы определенно останемся в жанре RPG! Это наш дом, наша визитная карточка, и мы хотим создавать еще более захватывающие истории в этом жанре. Но мы также хотим заняться чем-то новым, свежим.
В настоящее время студия, в которой работает около 280 человек, уже готовит несколько прототипов, тестируя новые идеи, механики и технологии.
Таким образом, 2025 год станет годом окончательного прощания с Индро. Игроков ждет последнее путешествие в ноябре, а самих создателей - новое, еще неизведанное приключение.
Ура, наконец-то это унылый кал позади, как хорошо что они не стали растягивать это на целый конвейер.
Чего ты орешь как белый медведь в теплую погоду? Все и так знают что ты имбецил.
Правильное решение. Лучше пусть следующая игра будет чем то новым
Жаль не трилогия ну и ладно
Спасибо разработчикам за интересную серию 🍻
хотелось бы от этой студии увидеть что-нибудь в жанре фэнтези, или постапокалиптики
Ага, в жанре киберпанк
А Прагу хотелось бы увидеть
Ну и дураки,выпустят какую-нибудь дрянь,которая никому будет не интересна.