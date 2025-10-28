Завершение эпохи: Warhorse Studios прощается с Индржихом и раскрывает планы на будущее

Завершающим третьим дополнением "Mysteria Ecclesiae" для Kingdom Come: Deliverance 2 студия Warhorse Studios ставит точку в истории Индржиха из Скалицы. В эксклюзивном интервью польскому порталу Gry-Online представитель студии рассказал, почему это конец целой саги, и что ждет разработчиков дальше.

Дополнение "Mysteria Ecclesiae", выходящее в ноябре 2025 года, с высокой вероятностью станет последним появлением Индро и мира Kingdom Come: Deliverance на экранах игроков. По словам Тобиаса Штольца-Цвиллинга, директора по коммуникациям Warhorse Studios, студия не планирует "доить" франшизу, выпуская сиквелы один за другим.

Мы закончили то, что задумали с самого начала, с нашего Kickstarter'а. Вся большая история Kingdom Come завершена, - заявил Штольц-Цвиллинг.

Однако дверь в мир Kingdom Come все еще приоткрыта. "Ничто не исключено, - отметил Тоби. - Возможно, в будущем появится повод вернуться к Kingdom Come. Мы создали сильное и интересное IP".

После заслуженного отпуска в декабре 2025 года команда Warhorse Studios с головой окунется в новый проект. Хотя детали пока хранятся в тайне, кое-что о будущем студии известно.

Мы определенно останемся в жанре RPG! Это наш дом, наша визитная карточка, и мы хотим создавать еще более захватывающие истории в этом жанре. Но мы также хотим заняться чем-то новым, свежим.

В настоящее время студия, в которой работает около 280 человек, уже готовит несколько прототипов, тестируя новые идеи, механики и технологии.

Таким образом, 2025 год станет годом окончательного прощания с Индро. Игроков ждет последнее путешествие в ноябре, а самих создателей - новое, еще неизведанное приключение.