Завтра Kingdom Come: Deliverance 2 получит хотфикс 1.3.1, исправляющий раздражающие ошибки

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 получила первое сюжетное дополнение под названием Brushes with Death менее недели назад. Премьерный DLC сопровождался еще одним крупным обновлением, которое, наряду с рядом исправлений и улучшений, принесло с собой несколько новых проблем.

Помимо новых багов, игроки на всех платформах жаловались в первую очередь на наличие так мерцания текстур и других объектов. Предстоящее исправление под номером 1.3.1, которое станет доступно завтра, будет в первую очередь направлено на устранение этой недавно обнаруженной проблемы.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на ПК (Steam), а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.