Завтра Kingdom Come: Deliverance 2 получит хотфикс 1.3.1, исправляющий раздражающие ошибки

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 получила первое сюжетное дополнение под названием Brushes with Death менее недели назад. Премьерный DLC сопровождался еще одним крупным обновлением, которое, наряду с рядом исправлений и улучшений, принесло с собой несколько новых проблем.
Помимо новых багов, игроки на всех платформах жаловались в первую очередь на наличие так мерцания текстур и других объектов. Предстоящее исправление под номером 1.3.1, которое станет доступно завтра, будет в первую очередь направлено на устранение этой недавно обнаруженной проблемы.
Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на ПК (Steam), а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
а сначала это исправит видимо прямость рук не позволяла. Хотя зачем старатся напустят пиарщиков на подобные помойки.
Как игра по сюжетке, лучше ли самого Обливиона? Кто-нибудь проходил её полностью? // Nvidia Power
Чисто сюжетно отлично, по сравнению с первой частью апгрейд знатный. Еще подача стала лучше, главное перетерпеть нудное интро и дальше до самой кутун горы не отпускает.