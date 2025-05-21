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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 353 оценки

Завтра Kingdom Come: Deliverance 2 получит хотфикс 1.3.1, исправляющий раздражающие ошибки

monk70 monk70

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 получила первое сюжетное дополнение под названием Brushes with Death менее недели назад. Премьерный DLC сопровождался еще одним крупным обновлением, которое, наряду с рядом исправлений и улучшений, принесло с собой несколько новых проблем.

Помимо новых багов, игроки на всех платформах жаловались в первую очередь на наличие так мерцания текстур и других объектов. Предстоящее исправление под номером 1.3.1, которое станет доступно завтра, будет в первую очередь направлено на устранение этой недавно обнаруженной проблемы.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на ПК (Steam), а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Egik81

а сначала это исправит видимо прямость рук не позволяла. Хотя зачем старатся напустят пиарщиков на подобные помойки.

9
Пользователь ВКонтакте

Как игра по сюжетке, лучше ли самого Обливиона? Кто-нибудь проходил её полностью? // Nvidia Power

Tom[Cat]

Чисто сюжетно отлично, по сравнению с первой частью апгрейд знатный. Еще подача стала лучше, главное перетерпеть нудное интро и дальше до самой кутун горы не отпускает.