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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 4 942 оценки

Жизнь Индржиха может стать еще сложнее - для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел патч с хардкорным режимом

butcher69 butcher69

Разработчики из Warhorse Studios совместно с Deep Silver добавили в Kingdom Come: Deliverance 2 хардкорный режим, который превращает жизнь главного героя Индржиха в настоящий средневековый ад. Этот режим — для тех, кто ищет реалистичных испытаний и не боится трудностей.

Вот что вас ждёт:

  • Полное отсутствие интерфейса в бою — никаких подсказок и индикаторов;
  • Никаких отметок на карте и компасе — ориентируйтесь по солнцу, звёздам и рассказам местных жителей;
  • Запрет на быстрое перемещение — только пешком или верхом;
  • И самое главное: игроку нужно выбрать три отрицательных перка из десяти. Например, можно стать застенчивым лунатиком с плохой памятью — и это лишь одна из комбинаций, усложняющих выживание.

Хардкорный режим — идеальное испытание для фанатов реализма и максимального погружения в мрачное Средневековье.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Unicorling

У меня старт игры получился относительно легко, нарвался на какую то разборку и очень крутой доспех сцапал, до сих пор тягаю

8
Friedrich Woltmann

любой сценарий ограничивающий свободу выбора, к реализму отношения не имеет. Их негативные перки, настолько дурацкие, что реализм натянуты на глобус, ну такое.

3