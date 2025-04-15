Жизнь Индржиха может стать еще сложнее - для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел патч с хардкорным режимом

Разработчики из Warhorse Studios совместно с Deep Silver добавили в Kingdom Come: Deliverance 2 хардкорный режим, который превращает жизнь главного героя Индржиха в настоящий средневековый ад. Этот режим — для тех, кто ищет реалистичных испытаний и не боится трудностей.

Вот что вас ждёт:

Полное отсутствие интерфейса в бою — никаких подсказок и индикаторов;

Никаких отметок на карте и компасе — ориентируйтесь по солнцу, звёздам и рассказам местных жителей;

Запрет на быстрое перемещение — только пешком или верхом;

И самое главное: игроку нужно выбрать три отрицательных перка из десяти. Например, можно стать застенчивым лунатиком с плохой памятью — и это лишь одна из комбинаций, усложняющих выживание.

Хардкорный режим — идеальное испытание для фанатов реализма и максимального погружения в мрачное Средневековье.