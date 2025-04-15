Жизнь Индржиха может стать еще сложнее - для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел патч с хардкорным режимом

Разработчики из Warhorse Studios совместно с Deep Silver добавили в Kingdom Come: Deliverance 2 хардкорный режим, который превращает жизнь главного героя Индржиха в настоящий средневековый ад. Этот режим — для тех, кто ищет реалистичных испытаний и не боится трудностей.
Вот что вас ждёт:
- Полное отсутствие интерфейса в бою — никаких подсказок и индикаторов;
- Никаких отметок на карте и компасе — ориентируйтесь по солнцу, звёздам и рассказам местных жителей;
- Запрет на быстрое перемещение — только пешком или верхом;
- И самое главное: игроку нужно выбрать три отрицательных перка из десяти. Например, можно стать застенчивым лунатиком с плохой памятью — и это лишь одна из комбинаций, усложняющих выживание.
Хардкорный режим — идеальное испытание для фанатов реализма и максимального погружения в мрачное Средневековье.
У меня старт игры получился относительно легко, нарвался на какую то разборку и очень крутой доспех сцапал, до сих пор тягаю
любой сценарий ограничивающий свободу выбора, к реализму отношения не имеет. Их негативные перки, настолько дурацкие, что реализм натянуты на глобус, ну такое.