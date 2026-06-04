Симулятор выживания и строительства Kingdom Craft получил демоверсию в Steam

«Kingdom Craft — это игра на выживание в мире плавучих островов с уникальной гравитацией. Создавайте предметы, комбинируя различные материалы, исследуйте, стройте и развивайтесь, чтобы добраться до древнего портала и вернуться домой», — говорится в описании игры.

Особенность игры — летающие острова, каждый из которых имеет собственную уникальную гравитацию. Кроме того, игрок сможет открывать новые технологии, эволюционируя от каменного века до магии и электричества. В игре будут элементы фермерства, автоматизации процессов, торговли и многое другое. Не обойдется и без врагов, которые тоже будут эволюционировать, требуя от вас использования новых технологий и меняя весь игровой цикл.

Дата выхода Kingdom Craft пока не объявлена. Пока что можно добавить этот проект в список желаний и попробовать демо-версию.