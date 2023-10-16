Kingdom Eighties: Summer of Greed стала доступна на консолях и мобильных устройствах ©

Raw Fury выпустила Kingdom Eighties, новейшую самостоятельную игру из отмеченной наградами серии микростратегий, для консолей и мобильных устройств. Отправьтесь в прошлое и спасите свой город от гибели в этом однопользовательском любовном письме к славным дням лагеря, катаясь на велосипедах в торговый центр и сидя у телевизора в пижаме субботним утром.

Kingdom Eighties — это стильный новый вариант популярной франшизы Kingdom, эпическое приключение, состоящее из микростратегии и строительства баз, окутанное неоново-ретро-атмосферой 80-х. В роли молодого лидера вы объединитесь с новыми друзьями, такими как Чемпион, Механик и Волшебник, чтобы защитить город Монарх от безжалостных атак таинственной Жадности.

Нанимайте соседских детей и назначайте им роли солдат и строителей, используйте монеты, чтобы строить и расширять свое королевство, а также укрепляйте его, возводя стены и оборонительные турели. Но будьте готовы: когда наступит ночь, Жадность нападет безжалостно. Исследуйте свой город, открывайте новых маунтов, открывайте для себя мощное оружие и технические улучшения, а также разумно управляйте своими ресурсами, чтобы выжить.

Kingdom Eighties уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.