Kingdom Eighties: Summer of Greed выйдет 26 июня на ПК через Steam ©

Kingdom Eighties: Summer of Greed выйдет 26 июня на ПК через Steam, объявили разработчик Fury Studios и издатель Raw Fury. Версии для PlayStation 5, Xbox Series и Switch появятся позднее.

Kingdom Eighties: Summer of Greed - новая самостоятельная игра в отмеченной наградами серии микростратегий Kingdom. Это любовное письмо к ностальгическим дням, когда вы катались на велосипеде, посещали летние лагеря и сидели в пижаме субботним утром перед телевизором. Вы играете за Лидера, молодого вожатого лагеря, которому предстоит защитить свою семью и весь город от неустанной атаки таинственного Жадности. На вашей стороне будут молодые ребята из соседнего городка, а по пути вы найдете новых друзей.