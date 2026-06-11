Анализ демо Kingdom Hearts 3 раскрыл проблему Switch 2 - игра не поддерживает DLSS

После выхода демоверсии Kingdom Hearts 3 для Nintendo Switch 2 энтузиасты провели её технический анализ и обнаружили, что игра не использует технологию масштабирования NVIDIA DLSS. По данным аналитиков, именно это стало причиной заметно более низкой производительности по сравнению с версией для PlayStation 4, запущенной на PS5 по обратной совместимости.

Несмотря на схожий уровень графики и динамическое разрешение до 1224p в док-режиме, версия для Switch 2 нередко проседает до 30 кадров в секунду, тогда как на консоли Sony игра стабильно удерживает 60 FPS. Эксперты связывают это с тем, что Kingdom Hearts 3 построена на старой версии Unreal Engine 4, которая не поддерживает DLSS.

Анализ вновь подтвердил, насколько важной для Switch 2 является технология NVIDIA. Именно благодаря DLSS консоль демонстрирует впечатляющие результаты в таких играх, как Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws и Final Fantasy VII Rebirth. Без аппаратного масштабирования возможности системы оказываются значительно скромнее.

Впрочем, делать окончательные выводы пока рано. Речь идёт о демоверсии, а Square Enix ещё может улучшить оптимизацию к релизу. Ранее похожая ситуация наблюдалась с демо Final Fantasy VII Rebirth, финальная версия которой работала заметно лучше предварительной сборки.

Выход сборника Kingdom Hearts Collection [I–III], включающего Kingdom Hearts 3, запланирован на октябрь 2026 года для Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S и PC.