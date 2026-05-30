Для Kingdom Hearts 3 создают мод с кооперативом на четырёх игроков

Сообщество моддеров работает над масштабным проектом KH3 Re:Multiplayer, который добавит в Kingdom Hearts 3 полноценный кооперативный режим на четырёх игроков.

Недавно разработчики показали новый геймплейный ролик, в котором Сора, Рику и Кайри вместе сражаются против Тёмной стороны, а позже к ним присоединяется Аква. Судя по демонстрации, игроки смогут одновременно управлять несколькими героями и проходить сражения сообща.

Мод использует уже существующих играбельных персонажей из Kingdom Hearts 3 и дополнения Re Mind, поэтому фанаты рассчитывают, что в будущем список доступных героев пополнится и другими персонажами, включая Роксаса.

В ролике также заметно, насколько сильно кооператив меняет баланс игры. Даже на высокой сложности боссы теряют огромное количество здоровья под натиском сразу нескольких игроков, превращая некоторые битвы в настоящее зрелище.

Разработка проекта ведётся уже несколько лет. Первые упоминания многопользовательского мода для Kingdom Hearts 3 появились ещё в 2022 году, однако нынешняя версия выглядит значительно более продвинутой и уже демонстрирует стабильную работу четырёх персонажей на одном поле боя.

Дата выхода KH3 Re:Multiplayer пока не объявлена, но фанаты серии уже называют проект одним из самых амбициозных модов в истории Kingdom Hearts.