Для Kingdom Hearts 3 вышел мод, который заметно улучшает текстуры и визуальные эффекты игры

Продолжение серии японских RPG, представляющей из себя кроссовер между персонажами из Final Fantasy и героями The Walt Disney Company. Это первая игра в серии, которая посетит консоль от Microsoft.

Главным героем игры останется Сора. Также в игре присутствуют Рику, Дональд Дак, Гуфи, Король Микки и многие другие.