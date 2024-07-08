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Kingdom Hearts 3 29.01.2019
Экшен, Ролевая
7.1 116 оценок

Для Kingdom Hearts 3 вышел мод, который заметно улучшает текстуры и визуальные эффекты игры

AceTheKing
Новости
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Как стало известно, 1vierock выпустил масштабную модификацию для Kingdom Hearts 3, которая заметно улучшает текстуры игры.

Мод полностью перерабатывает все текстуры окружения на высококачественные аналоги, а так же улучшает визуальные эффекты игры. Новые текстуры получились заметно качественнее стандартных, но при этом в них сохранен оригинальный художественный стиль игры. Размер мода составляет внушительные 15 ГБ.

Учитывая то, что в прошлом месяце состоялся релиз Kingdom Hearts 3 в Steam, этот мод станет приятным улучшением для всех желающих пройти игру.

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Kingdom Hearts 3
29.01.2019
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kenn1y

На релизе вполне хорошей картинка была. Конечно, улучшения только плюс.

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