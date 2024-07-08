Для Kingdom Hearts 3 вышел мод, который заметно улучшает текстуры и визуальные эффекты игры

Как стало известно, 1vierock выпустил масштабную модификацию для Kingdom Hearts 3, которая заметно улучшает текстуры игры.
Мод полностью перерабатывает все текстуры окружения на высококачественные аналоги, а так же улучшает визуальные эффекты игры. Новые текстуры получились заметно качественнее стандартных, но при этом в них сохранен оригинальный художественный стиль игры. Размер мода составляет внушительные 15 ГБ.
Учитывая то, что в прошлом месяце состоялся релиз Kingdom Hearts 3 в Steam, этот мод станет приятным улучшением для всех желающих пройти игру.
На релизе вполне хорошей картинка была. Конечно, улучшения только плюс.