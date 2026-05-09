Актёр озвучки Гуфи Билл Фармер якобы намекнул, что работает над Kingdom Hearts 4

В сети обсуждают новую порцию слухов вокруг Kingdom Hearts 4 после того, как актёр озвучки Гуфи Билл Фармер якобы упомянул игру во время встречи с фанатами на Anime Las Vegas. По словам очевидцев, он мог сказать, что работа над проектом уже идёт, но обсуждать детали ему запрещено.

Ситуация возникла во время автограф-сессии, где Фармер общался с посетителями. Один из фанатов позже рассказал, что актёр намекнул на участие в Kingdom Hearts 4, но сразу уточнил, что не может говорить об этом подробнее. Подобные сообщения затем начали распространяться в соцсетях и фанатских сообществах.

При этом к подобным заявлениям стоит относиться осторожно. Подобные инсайды с конвентов нередко оказываются недопониманием или неточной передачей слов. В прошлом Фармер уже попадал в похожие ситуации: он ранее говорил о сроках Kingdom Hearts 3, которые впоследствии оказались неверными, после чего даже Square Enix публично уточняла, что никакой даты релиза на тот момент не существовало.

Дополнительный интерес подогревают и другие косвенные признаки: некоторые актёры озвучки серии в последнее время упоминали работу в студии, но без конкретики. Однако официальных подтверждений о стадии разработки Kingdom Hearts 4 по-прежнему нет, а Square Enix традиционно не комментирует подобные слухи.