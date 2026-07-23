Бывший глава Disney не помнит, зачем одобрил Kingdom Hearts - хотя именно он дал старт легендарной серии

Бывший генеральный директор Disney Майкл Айснер признался, что практически не помнит своего участия в создании Kingdom Hearts и не знает, почему в свое время согласился на необычный проект с Square Enix.

Во время недавнего интервью Айснера спросили о его роли в запуске серии. Сначала он заявил, что вообще не помнит Kingdom Hearts, но после объяснения концепции — сочетания персонажей Disney и героев Square Enix — смог вспомнить, о какой игре идет речь.

Однако на вопрос, почему он решил дать проекту зеленый свет, бывший руководитель Disney ответить не смог. Айснер лишь признал, что не помнит причин своего решения, несмотря на то что именно при его руководстве компания одобрила создание одной из самых необычных игровых франшиз.

История появления Kingdom Hearts уже давно считается одной из самых неожиданных в индустрии. Идея объединить миры Disney и Square Enix возникла после случайной встречи представителей компаний, но для запуска серии требовалось согласие руководства Disney.