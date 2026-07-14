Disney проведёт большое мероприятие по Kingdom Hearts, но судьба Kingdom Hearts 4 остаётся загадкой

Disney анонсировала специальное мероприятие Deep Dive into Kingdom Hearts, которое пройдёт 15 августа в рамках фестиваля D23: The Ultimate Fan Event в Анахайме.

Событие будет посвящено 25-летию серии Kingdom Hearts. Организаторы обещают рассказать о создании франшизы, её истории и сотрудничестве Disney, Pixar и Square Enix. В программе также заявлены выступления разработчиков, актёров озвучки и других участников создания серии.

При этом в описании мероприятия нет ни одного упоминания Kingdom Hearts 4 или показа новых игровых материалов. Именно поэтому среди поклонников уже появились сомнения, стоит ли ждать на мероприятии новости о долгожданном продолжении.

Тем не менее фанаты продолжают надеяться на сюрприз. Учитывая юбилей франшизы и длительное отсутствие крупных новостей о Kingdom Hearts 4, многие считают D23 подходящим моментом для новых анонсов.

Мероприятие Deep Dive into Kingdom Hearts состоится 15 августа с 16:30 до 17:30 по местному времени в рамках D23 2026.