Джефф Кили: Фанаты Kingdom Hearts "настраивают себя на разочарование", ожидая ее на Summer Games Fest

Джефф Кили недавно провел на Twitch встречу в формате «вопрос-ответ» в преддверии мероприятия Summer Games Fest, которое состоится на этой неделе. Будучи ключевой фигурой и ведущим предстоящего шоу, он ответил на несколько вопросов о мероприятии и своих мыслях по поводу некоторых игр.

К сожалению, по поводу Kingdom Hearts Кили заявил, что «не знает, почему» люди продолжают спрашивать о ее возможном присутствии на мероприятии. По его мнению, это связано с тем, что в прошлом году на мероприятии присутствовала Final Fantasy VII Rebirth.

Однако затем он заявил, что «люди сами настраивают себя на разочарование», поскольку у них есть такие ожидания, «но вы, ребята, можете продолжать надеяться».

Сказать, что это разочарование, значит преуменьшить, учитывая общее отсутствие конкретных новостей о Kingdom Hearts IV. Стоит отметить, что это не является прямым отрицанием того, что Kingdom Hearts не будет показана, так как, возможно, Кили просто хочет оставить это сюрпризом.

Тем не менее, лучше умерить ожидания от Summer Games Fest до того, как он начнется в ночь с 7 на 8 июня июня в 00:00 по московскому времени.

Запуск Kingdom Hearts IV состоится в неизвестное время.