Фейковые скриншоты "ремейка" Kingdom Hearts разоблачили: фанаты нашли десятки несостыковок

История с якобы разрабатываемым ремейком Kingdom Hearts получила новое развитие — внимание теперь сосредоточено не на самом слухе, а на сомнительных скриншотах, которые и запустили волну обсуждений. Как уже известно, проект оказался выдумкой, однако опубликованные изображения продолжают разбирать по деталям.

Ранее в сети появились кадры некоего проекта под названием Kingdom Hearts Relux, которые якобы демонстрировали обновлённую версию классической игры от Square Enix. На изображениях показывали Сору в Траверс-Тауне, переработанный интерфейс и даже намёки на новый контент, включая мир «Книги джунглей».

Однако при детальном анализе вскрылись очевидные несоответствия. Логотип на скриншотах использовал шрифт, характерный для Kingdom Hearts IV, а не для оригинальной игры эпохи Dark Seeker Saga. Окружение Траверс-Тауна выглядело практически идентичным версии для PlayStation 2 — отличия сводились к наложенному освещению, что создаёт впечатление постобработки поверх старого изображения.

Интерфейс также вызвал вопросы. Вместо фирменного круглого индикатора здоровья и магии была показана прямоугольная шкала. Портрет Соры оказался подозрительно похож на его рендер из Super Smash Bros. Ultimate, а модель персонажа в меню практически полностью совпадала с версией из Kingdom Hearts III без заметных изменений.

Дополнительным тревожным сигналом стало отсутствие видео — несмотря на заявления о его существовании, никаких подтверждающих материалов представлено не было. В совокупности это указывает на то, что изображения могли быть собраны из уже существующих ассетов, модификаций или созданны с помощью графических редакторов и ИИ-инструментов.