Инсайдер: релиз Kingdom Hearts 4 состоится в начале 2025-го года

Даниэль Рихтман, один из киноинсайдеров, поделился довольно нетипичной для себя информацией касательно игровой индустрии - по его данным, Square Enix и Disney планируют выпустить Kingdom Hearts 4 уже в начале 2025-го года.

Kingdom Hearts 4 была анонсирована в 2022-м году, однако с тех пор об игре почти не появилось новых подробностей. Известно лишь, что игра создается на движке Unreal Engine 5, а выполнена она будет в более реалистичном стиле.

Возможно, что полноценный анонс игры состоится уже в июне в ходе Summer Game Fest.