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Kingdom Hearts 4 TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.2 17 оценок

Инсайдер: релиз Kingdom Hearts 4 состоится в начале 2025-го года

AceTheKing
Новости

Даниэль Рихтман, один из киноинсайдеров, поделился довольно нетипичной для себя информацией касательно игровой индустрии - по его данным, Square Enix и Disney планируют выпустить Kingdom Hearts 4 уже в начале 2025-го года.

Kingdom Hearts 4 была анонсирована в 2022-м году, однако с тех пор об игре почти не появилось новых подробностей. Известно лишь, что игра создается на движке Unreal Engine 5, а выполнена она будет в более реалистичном стиле.

Возможно, что полноценный анонс игры состоится уже в июне в ходе Summer Game Fest.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
BlizzardyQuirinus

Там же ни одной части вроде на русском не было? Думаю и эта тоже мимо.

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