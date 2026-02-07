Инсайдеры опровергли слухи о ремейке Kingdom Hearts до выхода четвёртой части

Слухи о ремейке первой Kingdom Hearts быстро распространились, но вскоре были опровергнуты инсайдерами. Несколько известных специалистов отрасли заявили, что Square Enix не готовит полноценное переосмысление игры до выхода Kingdom Hearts 4.

Изначально в сети утверждали, что проект якобы носит название Kingdom Hearts Relux и представляет собой полноценный ремейк с нуля, а не обычный HD-ремастер. Также говорилось, что над игрой работает студия Tose, а релиз может состояться в 2027 году, примерно одновременно с четвёртой частью.

После появления этих слухов последовала быстрая реакция авторитетных инсайдеров. Главный редактор RPG Site Алекс Дональдсон назвал информацию выдумкой, а известный инсайдер NateTheHate подтвердил, что надежные источники опровергают подобные заявления.

Автор утечки ссылался на внутренние материалы и изображения, однако ничего из этого не было опубликовано. На фоне прямых опровержений доверие к слухам существенно снизилось.

На данный момент официально подтверждён лишь один крупный проект во вселенной — Kingdom Hearts 4, у которого пока нет точной даты выхода. Все остальные сведения остаются неподтверждёнными.