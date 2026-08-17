Kingdom Hearts 4 не собираются переносить - Тэцуя Номура подтвердил релиз в конце 2027 года

Square Enix вновь напомнила о Kingdom Hearts IV на выставке Disney D23, где представила новый трейлер и подтвердила ранее заявленный срок выхода — конец 2027 года. Режиссёр Тэцуя Номура отдельно заверил игроков, что команда не планирует переносить игру на более поздний срок.

По словам Номуры, после объявления даты в интернете появились предположения, что разработчики всё ещё могут изменить планы. Режиссёр решил лично расставить точки над i и подчеркнул, что релиз в конце 2027 года остаётся в силе.

«Мы объявили, что игра выйдет в конце 2027 года, и я видел в интернете, как некоторые люди говорили: „О, знаете, возможно, настоящую дату релиза всё ещё могут перенести“. Я просто хотел прояснить ситуацию — этого не произойдёт», — заявил Номура.

Режиссёр также отметил, что маркетинговая кампания Kingdom Hearts IV только начинается, поэтому в дальнейшем Square Enix собирается постепенно раскрывать новые подробности игры. Судя по этому заявлению, до полноценного релиза игроков ждёт ещё немало материалов о проекте.

В новом трейлере разработчики показали несколько миров Disney, которые появятся в Kingdom Hearts IV. Среди них оказалась Страна мёртвых из «Тайны Коко» и Подземный мир из «Геркулеса». Кроме того, ролик продемонстрировал отдельные сцены с Микки Маусом.

Kingdom Hearts IV разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC и Nintendo Switch 2. Если планы Square Enix не изменятся, новое приключение Соры и его друзей начнётся в конце 2027 года.