Kingdom Hearts 4 разрабатывает команда Final Fantasy VII Remake

Наоки Хамагути подтвердил, что Kingdom Hearts 4 создаётся в Creative Studio 1 — той же студии Square Enix, которая отвечает за трилогию ремейка Final Fantasy VII.
По словам Хамагути, сейчас под его контролем находятся сразу два крупных проекта компании: Final Fantasy VII Revelation, которая завершит трилогию, и Kingdom Hearts 4. Обе игры запланированы на 2027 год.
«Final Fantasy VII Revelation и Kingdom Hearts IV — огромные проекты, которые должны сыграть важную роль. И обе игры разрабатываются в моей студии, Creative Studio 1. Так что всё это сейчас находится под моим контролем, и именно я буду двигать эти проекты вперёд».
Хамагути также отметил, что Square Enix рассматривает 2027 год как важный период для компании. Президент издательства Такаси Кирю ранее называл его годом, когда Square Enix рассчитывает заметно улучшить свои позиции.
Кроме того, Хамагути спросили о возможной экранизации Final Fantasy VII. По его словам, Square Enix постоянно рассматривает варианты адаптации своих крупных серий — как в формате анимации, так и в формате кино с живыми актёрами.
Пока конкретных проектов по Final Fantasy VII не анонсировано, однако Хамагути подчеркнул, что компания намерена активно искать возможности для подобных адаптаций.
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