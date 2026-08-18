Kingdom Hearts 4 воплотит идею, которую Square Enix не смогла реализовать ещё во время работы над третьей частью

Тэцуя Номура раскрыл новую деталь о разработке Kingdom Hearts 4, намекнув, что в игре наконец появится задумка, возникшая ещё во время создания Kingdom Hearts 3. По словам руководителя серии, реализовать её тогда не удалось из-за определённых сложностей, однако теперь команда смогла воплотить идею в жизнь.
Номура рассказал об этом во время панели Deep Dive into Kingdom Hearts на D23. Обсуждая создание игровых миров, разработчик отметил преимущества концепций, которые не требуют буквально воспроизводить конкретные места и события из фильмов. Такой подход, по его словам, оставляет команде больше свободы при разработке окружения, механик и сюжета.
Именно в этом контексте Номура упомянул Kingdom Hearts 4. Он назвал задумку «очень, очень захватывающей» и выразил надежду, что игроки будут ждать её появления.
Разработчик не уточнил, о какой именно идее идёт речь. Однако на фоне этого заявления вновь вспомнили давние предположения о возможном появлении в Kingdom Hearts 4 мира Star Wars. Слухи на эту тему появились ещё после первого показа игры в 2022 году: некоторые поклонники обратили внимание на детали в трейлере, которые интерпретировали как намёк на Эндор и AT-ST.
При этом официального подтверждения Star Wars в Kingdom Hearts 4 по-прежнему нет. Связывать слова Номуры с этой франшизой можно только на уровне предположений.
После Kingdom Hearts 3, вышедшей в 2019 году, прошло уже более семи лет, поэтому новая часть действительно может стать тем проектом, где разработчики наконец реализуют идеи, которые пришлось отложить при создании предыдущей игры.
Это какую? Попытается понравиться всем и каждому? Сделать максимально безопасную и толерантную игру?
Надеюсь ошибаюсь.