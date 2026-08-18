Kingdom Hearts 4 воплотит идею, которую Square Enix не смогла реализовать ещё во время работы над третьей частью

Тэцуя Номура раскрыл новую деталь о разработке Kingdom Hearts 4, намекнув, что в игре наконец появится задумка, возникшая ещё во время создания Kingdom Hearts 3. По словам руководителя серии, реализовать её тогда не удалось из-за определённых сложностей, однако теперь команда смогла воплотить идею в жизнь.

Номура рассказал об этом во время панели Deep Dive into Kingdom Hearts на D23. Обсуждая создание игровых миров, разработчик отметил преимущества концепций, которые не требуют буквально воспроизводить конкретные места и события из фильмов. Такой подход, по его словам, оставляет команде больше свободы при разработке окружения, механик и сюжета.

Именно в этом контексте Номура упомянул Kingdom Hearts 4. Он назвал задумку «очень, очень захватывающей» и выразил надежду, что игроки будут ждать её появления.

Разработчик не уточнил, о какой именно идее идёт речь. Однако на фоне этого заявления вновь вспомнили давние предположения о возможном появлении в Kingdom Hearts 4 мира Star Wars. Слухи на эту тему появились ещё после первого показа игры в 2022 году: некоторые поклонники обратили внимание на детали в трейлере, которые интерпретировали как намёк на Эндор и AT-ST.

При этом официального подтверждения Star Wars в Kingdom Hearts 4 по-прежнему нет. Связывать слова Номуры с этой франшизой можно только на уровне предположений.

После Kingdom Hearts 3, вышедшей в 2019 году, прошло уже более семи лет, поэтому новая часть действительно может стать тем проектом, где разработчики наконец реализуют идеи, которые пришлось отложить при создании предыдущей игры.