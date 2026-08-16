Kingdom Hearts 4 впервые показала играбельных Микки, Дональда и Гуфи в новом трейлере с D23 2026

На выставке D23 2026 Disney и Square Enix представили расширенный геймплейный трейлер Kingdom Hearts 4, который принёс фанатам несколько неожиданных сюрпризов.

Главной новостью стало первое появление Микки Мауса, Дональда Дака и Гуфи в качестве играбельных персонажей. Ранее эти герои сопровождали Сору в приключениях, но новый ролик впервые показал возможность управления ими.

Появление Kingdom Hearts 4 стало неожиданностью уже во время презентации Disney Entertainment Showcase, где разработчики показали Сору в мире мультфильма «Коко» с Ключ-мечом в руках. Однако новый четырёхминутный трейлер с D23 раскрыл ещё больше деталей и оказался посвящён не только главному герою.

Кроме Микки, Дональда и Гуфи, в финальных кадрах ролика появился Рику, что стало ещё одним сюрпризом для поклонников серии.

Square Enix пока не раскрывает все подробности сюжета и новых миров игры, но показ подтверждает, что Kingdom Hearts 4 продолжит расширять масштаб франшизы, добавляя новые вселенные Disney и Pixar.