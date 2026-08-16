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Kingdom Hearts 4 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Аниме
7 28 оценок

Kingdom Hearts 4 впервые показала играбельных Микки, Дональда и Гуфи в новом трейлере с D23 2026

IKarasik IKarasik

На выставке D23 2026 Disney и Square Enix представили расширенный геймплейный трейлер Kingdom Hearts 4, который принёс фанатам несколько неожиданных сюрпризов.

Главной новостью стало первое появление Микки Мауса, Дональда Дака и Гуфи в качестве играбельных персонажей. Ранее эти герои сопровождали Сору в приключениях, но новый ролик впервые показал возможность управления ими.

Появление Kingdom Hearts 4 стало неожиданностью уже во время презентации Disney Entertainment Showcase, где разработчики показали Сору в мире мультфильма «Коко» с Ключ-мечом в руках. Однако новый четырёхминутный трейлер с D23 раскрыл ещё больше деталей и оказался посвящён не только главному герою.

В Kingdom Hearts 4 появится полноценный игровой мир по мотивам мультфильма "Тайна Коко"

Кроме Микки, Дональда и Гуфи, в финальных кадрах ролика появился Рику, что стало ещё одним сюрпризом для поклонников серии.

Square Enix пока не раскрывает все подробности сюжета и новых миров игры, но показ подтверждает, что Kingdom Hearts 4 продолжит расширять масштаб франшизы, добавляя новые вселенные Disney и Pixar.

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