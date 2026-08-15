Kingdom Hearts получит аниме-сериал на Disney+

На презентации D23 компания Disney анонсировала аниме-сериал по Kingdom Hearts, который выйдет на Disney+. Проект также будет транслироваться на Disney Channel, однако дата премьеры пока не объявлена.

Подробностей о сюжете практически нет. Пока неизвестно, станет ли сериал адаптацией одной из игр или предложит новую историю во вселенной Kingdom Hearts. Главным героем, вероятно, вновь станет Сора.

Анонс состоялся на фоне 25-летия серии. Оригинальная Kingdom Hearts вышла на PlayStation 2 в 2001 году и со временем превратилась в одну из самых известных RPG-франшиз Square Enix, объединив персонажей Disney и Final Fantasy.

Помимо аниме, поклонников ждёт Kingdom Hearts 4 — игра должна выйти в конце 2027 года.