Kingdom Hearts принесла Disney более миллиарда долларов - серия стала одним из ключевых игровых активов компании

The Walt Disney Company сообщила, что совокупная потребительская выручка франшизы Kingdom Hearts превысила 1 миллиард долларов. Компания рассматривает серию как один из ключевых активов своего игрового направления и подчёркивает её значение для развития Disney Games Group.

В Disney отмечают, что видеоигры становятся важной частью стратегии компании по расширению собственных историй и работе с популярными интеллектуальными собственностями. Игры позволяют поклонникам не просто наблюдать за знакомыми персонажами и мирами, но и непосредственно взаимодействовать с ними.

Kingdom Hearts упоминается в числе крупных игровых франшиз, связанных с лицензированными интеллектуальными собственностями Disney. В том же контексте компания приводит Spider-Man от Sony и проекты по Star Wars от Lucasfilm Games. По данным Disney, за последние четыре года эти и другие игровые направления обеспечили более 3,5 миллиарда долларов ежегодных потребительских расходов.

Шон Шоптау, исполнительный вице-президент подразделения Global Games and Digital Entertainment, отметил, что Disney рассматривает видеоигры как фундаментальную часть современной индустрии развлечений.

По словам Шоптау, компания уже смогла закрепить прочные позиции на игровом рынке. Каталог Disney Games Group, как утверждается, включает девять игр, каждая из которых принесла более 1 миллиарда долларов в розничных продажах.

При этом успех Kingdom Hearts особенно интересен тем, что серия не является прямой адаптацией одного из популярных мультфильмов Disney. Проект Square Enix объединил оригинальную историю с персонажами и мирами Disney, а также элементами других известных франшиз. За годы существования серия превратилась в самостоятельную игровую вселенную с большой аудиторией.

Теперь финансовый результат Kingdom Hearts показывает, насколько удачным для Disney оказался этот формат. Компания продолжает рассматривать видеоигры как способ расширять уже существующие франшизы и создавать оригинальные истории, рассчитанные непосредственно на игровую аудиторию.

Для самой Kingdom Hearts следующий крупный этап может оказаться особенно важным: Square Enix продолжает разработку Kingdom Hearts IV, однако подробности о проекте пока ограничены.